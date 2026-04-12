Синоптики предупредили о заморозках в Киеве и области

Заморозки весной / © Associated Press

Реклама

В ночь на понедельник, 13 апреля, на территории Киевской области и в украинской столице синоптики прогнозируют заморозки.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Согласно прогнозу, следующая неделя начнется облачной с прояснениями погодой. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.

Реклама

На территории области ночью и утром местами туман.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха в Киеве и области опустится ниже нуля.

В области ночью заморозки 0…-3°, днем воздух прогреется до 9…14° тепла.

Реклама

В Киеве ночью заморозки 0…-2°, температура днем 10…12° тепла.

Напомним, синоптик Наталья Диденко ранее сообщила, что в понедельник, 13 апреля, в Украине начнется постепенное изменение погодных условий - температура воздуха медленно будет становиться теплее.