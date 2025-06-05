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Синоптики предупредили о дождях в Киевской области 6 июня
Синоптики прогнозируют жаркий день в Киеве до +30°, но в отдельных районах возможны дожди.
В пятницу, 6 июня, в Киевской области пройдут кратковременные дожди.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В частности, на территории Киевской области и Киева 6 июня будет наблюдаться небольшая облачность.
Температура по области составит:
ночью 15-20°;
днем 26-31°.
В Киеве ночью синоптики прогнозируют от 18 до 20 градусов тепла, днем — около 30 градусов.
Ранее синоптикиня Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придет жара.
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