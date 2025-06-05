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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Синоптики предупредили о дождях в Киевской области 6 июня

Синоптики прогнозируют жаркий день в Киеве до +30°, но в отдельных районах возможны дожди.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Погода в Киевской области на 6 июня.

Погода в Киевской области на 6 июня / © unsplash.com

В пятницу, 6 июня, в Киевской области пройдут кратковременные дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В частности, на территории Киевской области и Киева 6 июня будет наблюдаться небольшая облачность.

Температура по области составит:

  • ночью 15-20°;

  • днем 26-31°.

В Киеве ночью синоптики прогнозируют от 18 до 20 градусов тепла, днем — около 30 градусов.

Ранее синоптикиня Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придет жара.

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