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Сильный ветер надвигается на Киевщину: когда область накроет непогода
На Киевщину надвигается непогода — синоптики объявили желтый уровень опасности из-за сильных порывов ветра.
В Киевской области ожидается ухудшение погоды. Ненастье начнется в ближайшее время и продлится всю ночь субботы, 14 ноября.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
Ненастье на Киевщине — что прогнозируют синоптики
По данным синоптиков, в области ожидаются порывы ветра скоростью 15-18 метров в секунду. Поэтому на Киевщине объявили И уровень опасности — желтый.
В областной администрации предостерегают, что подобные погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.
Погода в Украине — последние новости
Напомним, в Украину в эти выходные придет ощутимое похолодание, однако большинство регионов окажется под влиянием сухого антициклона с утренними туманами.
Несмотря на это синоптики Укргидрометцентра успокаивают, что настоящей зимы на равнинах ожидать не стоит, ведь снег быстро растает из-за плюсовой температуры.