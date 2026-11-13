Сильный ветер надвигается на Киевщину: когда область накроет непогода

Шторм / © senfil.net

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В Киевской области ожидается ухудшение погоды. Ненастье начнется в ближайшее время и продлится всю ночь субботы, 14 ноября.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

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Ненастье на Киевщине — что прогнозируют синоптики

По данным синоптиков, в области ожидаются порывы ветра скоростью 15-18 метров в секунду. Поэтому на Киевщине объявили И уровень опасности — желтый.

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В областной администрации предостерегают, что подобные погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.

Погода на Киевщине 14 ноября / © Укргидрометцентр

Погода в Украине — последние новости

Напомним, в Украину в эти выходные придет ощутимое похолодание, однако большинство регионов окажется под влиянием сухого антициклона с утренними туманами.

Несмотря на это синоптики Укргидрометцентра успокаивают, что настоящей зимы на равнинах ожидать не стоит, ведь снег быстро растает из-за плюсовой температуры.

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