Сильные взрывы прогремели на Оболони: атака на Киев продолжается
В Киеве прозвучали сильнейшие взрывы
В столице, в частности в Оболонском районе, раздались сильные взрывы .
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .
Атака россиян продолжается, жителей призывают не покидать укрытия.
Напомним, что ранее в Киеве объявили воздушную тревогу : грозящую столице.
Жителям Киева советуют находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.