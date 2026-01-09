ТСН в социальных сетях

Киев
2510
1 мин

Сильные взрывы прогремели на Оболони: атака на Киев продолжается

В Киеве прозвучали сильнейшие взрывы

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака на Киев

Атака на Киев / © tsn.ua

В столице, в частности в Оболонском районе, раздались сильные взрывы .

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .

Атака россиян продолжается, жителей призывают не покидать укрытия.

Напомним, что ранее в Киеве объявили воздушную тревогу : грозящую столице.

Жителям Киева советуют находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

