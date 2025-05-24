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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
879
Время на прочтение
1 мин

Сильная атака РФ на Киев баллистикой и дронами: главные новости ночи 24 мая 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака на Киев

Атака на Киев

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 24 мая 2025 года:

  • Киев оказался под ударом комбинированной атаки Читать далее –>

  • В Киеве росло количество пострадавших в результате российской атаки Читать далее –>

  • В Киеве обломки дрона упали на торговый центр Читать далее –>

  • Ночью 24 мая дроны РФ атаковали Украину: где звучали взрывы Читать далее –>

  • Киев оказался под очередным обстрелом БПЛА и баллистики: где работают спасатели (фото) Читать дальше –>

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