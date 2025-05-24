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Сильная атака РФ на Киев баллистикой и дронами: главные новости ночи 24 мая 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 24 мая 2025 года:
Киев оказался под ударом комбинированной атаки Читать далее –>
В Киеве росло количество пострадавших в результате российской атаки Читать далее –>
В Киеве обломки дрона упали на торговый центр Читать далее –>
Ночью 24 мая дроны РФ атаковали Украину: где звучали взрывы Читать далее –>
Киев оказался под очередным обстрелом БПЛА и баллистики: где работают спасатели (фото) Читать дальше –>