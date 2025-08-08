«Сила взрыва была такая мощная»: ресторатор Сичкарь рассказала о пережитой атаке

Маргарита Сичкарь и ее поврежденный дом

Ресторатор Маргарита Сичкарь рассказала о пережитой российской атаке на Киевскую область 8 августа, во время которой враг разгромил ее дом и авто. Семья Сичкарь как раз спускалась в подвал, когда прогремел взрыв.

Об этом ресторатор сообщила в эфире телеканала «Киев24».

По словам Сичкарь, вражеский «Шахед» взорвался прямо возле ее дома. Жилье подвеглось максимальным повреждениям: на стенах пошли трещины, вылетели окна и двери.

«Дом поврежден вообще максимально. Пошли везде трещины, вылетели все окна, двери. Машин нет. Мы просто успели за пять минут спуститься в подвал. Взрыв уже был, когда мы были на ступеньках. И слава Богу, потому что мы были бы просто ранены всеми обломками, потому что дом засыпан полностью стеклом», — рассказала предпринимательница.

«Ты вздрагиваешь, потому что помнишь этот взрыв. Их было два. Он взорвался вот здесь, на уровне первого этажа. Удар — и ворота гаражные влетели в газовый котел. Слава Богу, там минимальные повреждения. Я выбежала, выключила газ на улице», — добавила Сичкарь.

По ее словам, мотор вражеского дрона валялся прямо под одной из дверей ее дома.

"Сила взрыва была такая мощная. Начало вонять таким запахом, горелым. Он взорвался, здесь все выгорело. И мотор валялся прямо у нас под одной дверью», — сказала ресторатор.

Домашние любимцы, хоть и убежали после атаки, но оказались целыми и невредимыми.

В доме побывала комиссия, которая оценила повреждения. Владельцы планируют отстроить жилье.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 8 августа атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. Из-за ударов трое женщин получили ранения. В частном секторе возникли пожары.

Позже стало известно, что под российской атакой оказалась Буча. Вражеские удары повредили семь частных домов и детсад.