Сидел там, где работал: в киевском СИЗО умер бывший сотрудник, обвиненный в избиении до смерти заключенного
В Киевском СИЗО скончался его экс-сотрудник, который оказался за решеткой в том же учреждении по подозрению в избиении другого заключенного до смерти.
В Киевском СИЗО скончался бывший работник учреждения, обвиняемый в избиении до смерти заключенного.
Об этом передают ГБР и Офис генпрокурора.
Мужчина ранее был сотрудником СИЗО. Его подозревают в ряде служебных преступлений, повлекших смерть заключенного в этом же СИЗО. Сидел задержанный там же.
По словам правоохранителей, 17 сентября в камере «Киевского следственного изолятора» одному из заключенных стало плохо.
После медицинского обследования врачи установили у него тяжелые внутренние повреждения: закрытую травму живота, разрыв селезенки, ушиб поджелудочной железы, гематомы брыжейки тонкой кишки и другие.
В то же время правоохранители уверяют, что на теле экс-работника СИЗО не обнаружили никаких видимых признаков избиения — синяков, царапин или ссадин. Он был госпитализирован и прооперирован.
Сегодня, 24 сентября, мужчина скончался в больнице.
Умерший обвиняемый был сотрудником этого же СИЗО. Он был одним из пяти обвиняемых по делу об избиении до смерти другого заключенного в «Киевском следственном изоляторе».
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства инцидента и возможный круг причастных лиц.
Напомним, что в «Киевском следственном изоляторе» в декабре 2024 года произошла смерть заключенного после полученных телесных повреждений.
В этом следственном изоляторе были обнаружены системные пытки со стороны работников пенитенциарного учреждения.