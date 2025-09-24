Сидел там, где работал: в киевском СИЗО умер бывший сотрудник, обвиненный в избиении до смерти заключенного

Тяжелые внутренние повреждения: в Киевском СИЗО скончался экс-сотрудник, обвиняемый в смерти другого заключенного

В Киевском СИЗО скончался бывший работник учреждения, обвиняемый в избиении до смерти заключенного.

Об этом передают ГБР и Офис генпрокурора.

Мужчина ранее был сотрудником СИЗО. Его подозревают в ряде служебных преступлений, повлекших смерть заключенного в этом же СИЗО. Сидел задержанный там же.

По словам правоохранителей, 17 сентября в камере «Киевского следственного изолятора» одному из заключенных стало плохо.

После медицинского обследования врачи установили у него тяжелые внутренние повреждения: закрытую травму живота, разрыв селезенки, ушиб поджелудочной железы, гематомы брыжейки тонкой кишки и другие.

В то же время правоохранители уверяют, что на теле экс-работника СИЗО не обнаружили никаких видимых признаков избиения — синяков, царапин или ссадин. Он был госпитализирован и прооперирован.

Сегодня, 24 сентября, мужчина скончался в больнице.

Умерший обвиняемый был сотрудником этого же СИЗО. Он был одним из пяти обвиняемых по делу об избиении до смерти другого заключенного в «Киевском следственном изоляторе».

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства инцидента и возможный круг причастных лиц.

Напомним, что в «Киевском следственном изоляторе» в декабре 2024 года произошла смерть заключенного после полученных телесных повреждений.

В этом следственном изоляторе были обнаружены системные пытки со стороны работников пенитенциарного учреждения.