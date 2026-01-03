Швыряла котенка об стену: в Киевской области девушка издевалась над беззащитным животным

Котенок / © pixabay.com

Правоохранители Киевской области начали проверку по факту обнародования в социальных сетях материалов, свидетельствующих о жестоком обращении с животными. Инцидент, вызвавший возмущение пользователей, произошел в Белоцерковском районе.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Информацию о преступлении правоохранители обнаружили во время мониторинга интернет-пространства. В одном из столичных Telegram-каналов была распространена видеозапись, на которой зафиксированы неправомерные действия по беззащитному животному.

По предварительным данным полиции, главной фигуранткой видео является 18-летняя девушка.

Она не только совершала жестокие действия по котенка, но и самостоятельно снимала процесс на свой гаджет, вероятно, для дальнейшей публикации в Сети.

«Продолжается проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация», — отметили в ведомстве.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотивы девушки. Следует отметить, что за жестокое обращение с животными в Украине предусмотрена уголовная ответственность, которая может угрожать реальным сроком заключения.

Напомним, в Одессе разгорелся скандал из-за нового заведения Cat Lounge в ТЦ «Афины», где за деньги можно арендовать котят. Зоозащитники заявляют, что из-за деятельности заведения двое животных погибли.