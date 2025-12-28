Штормовой ветер и гололедица: Киев накрыл сильный снегопад (видео)

Киев накрыло снегом

Вечером 27 декабря Киев накрыл обильный снегопад. Синоптики предупреждают о «желтом» уровне опасности из-за сильных порывов ветра, снегопада и гололеда, а городские власти призывают водителей быть крайне осторожными.

По данным Укргидрометцентра, снегопад продлится и завтра, 28 декабря, а порывы северо-западного ветра могут достигать 15–20 м/с.

Из-за метели в Киеве 124 единицы спецтехники приступили к обработке улиц посыпными материалами К работе привлечены 23 бригады по ручной уборке в составе 128 работников.

«В первую очередь обрабатывают и убирают снег на остановках, лестничных маршах и подходах к наземным и подземным переходам и другим пешеходным зонам», — заверили в КГГА.

Заметим, что ухудшение погоды в Киеве очень некстати. Город как раз приходит в себя от мощного российского удара.

Тем временем в Сети делятся кадрами из заснеженного Киева.

Ранее сообщалось, что после массированной российской атаки в Киеве и области без света осталось более полумиллиона потребителей.

Также сообщалось, что беспрецедентная атака по объектам критической инфраструктуры оставила без тепла более 40 процентов жилых домов Киева.