- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 116
- Время на прочтение
- 1 мин
Штормовой ветер и гололедица: Киев накрыл сильный снегопад (видео)
Киев — в плену метели: действует «желтый» уровень опасности, спецтехника вышла на улицы.
Вечером 27 декабря Киев накрыл обильный снегопад. Синоптики предупреждают о «желтом» уровне опасности из-за сильных порывов ветра, снегопада и гололеда, а городские власти призывают водителей быть крайне осторожными.
По данным Укргидрометцентра, снегопад продлится и завтра, 28 декабря, а порывы северо-западного ветра могут достигать 15–20 м/с.
Из-за метели в Киеве 124 единицы спецтехники приступили к обработке улиц посыпными материалами К работе привлечены 23 бригады по ручной уборке в составе 128 работников.
«В первую очередь обрабатывают и убирают снег на остановках, лестничных маршах и подходах к наземным и подземным переходам и другим пешеходным зонам», — заверили в КГГА.
Заметим, что ухудшение погоды в Киеве очень некстати. Город как раз приходит в себя от мощного российского удара.
Тем временем в Сети делятся кадрами из заснеженного Киева.
Ранее сообщалось, что после массированной российской атаки в Киеве и области без света осталось более полумиллиона потребителей.
Также сообщалось, что беспрецедентная атака по объектам критической инфраструктуры оставила без тепла более 40 процентов жилых домов Киева.