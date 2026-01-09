Шокирующие цифры: тарифы на такси в Киеве взлетели до космических высот после вражеского обстрела

У таксистов сегодня «жатва» / © Pexels

Цены на такси в Киеве резко повысились на фоне перебоев с электроснабжением после массированного удара по столице и Киевщине.

Сколько стоит доехать с левого берега Киева на правый, пишут Новости.LIVE.

В 9 утра, чтобы добраться со станции метро «Позняки» до Крещатика, необходимо было заплатить минимум 718 грн в Bolt и 628 грн — в Uklon.

Поездка в Bolt со станции «Черниговская» на Крещатик стоила 888 грн. минимум. А пользователям услуг Uklon — 789 грн.

Напомним, в Киеве произошел транспортный коллапс после вражеских обстрелов и неблагоприятных погодных условий. В городе наблюдаются безумные очереди на автобусы и маршрутки. Особенно проблематично добраться с левого на правый берег столицы. Киевлян призывают пользоваться метро только при реальной нужде. В столице частично не курсирует электротранспорт.