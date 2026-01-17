ТСН в социальных сетях

Киев
386
1 мин

Шмыгаль "мобилизует" энергетиков: в Киев прибыли дополнительные бригады

В Киеве без отопления остаются около 100 домов.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Энергетический кризис в столице

Энергетический кризис в столице / © Getty Images

Ситуация со светом в Киеве продолжает оставаться сложной.

Об этом заявил новый министр энергетики Денис Шмыгаль.

«Энергетики работают 24/7. Во исполнение решений штаба в Киеве уже сегодня начали работу дополнительные бригады энергетиков из других регионов. Поручил энергетическим компаниям продолжить увеличение бригад», — отчитался он.

Что касается теплоснабжения, то сейчас ведутся работы по возвращению тепла в Киеве около 100 домов. Сейчас при их потребности и критические объекты заживляют генераторами. Также Шмыгаль обещает передать Киеву более 60 таких генераторов.

Ранее в ДТЭК объяснили причины длительных обесточений в Киеве.

