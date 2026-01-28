Шмигаль анонсировал возвращение графиков отключения света в Киеве, но с нюансом

Денис Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

В Киеве обесточены около 710 тысяч потребителей. Ближайшая задача энергетиков — выход на прогнозируемые графики электроснабжения, однако на начальном этапе они могут отличаться в разных районах столицы.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, государство обеспечило специалистов всей необходимой поддержкой для восстановительных работ, однако стабилизация системы требует времени.

«Должны быть откровенны. Энергосистема повреждена неравномерно, поэтому первые недели, пока идет восстановление, графики в разных энергоузлах могут различаться. Это будет зависеть от пропускной способности сетей конкретного района», — отметил Шмигаль.

Он добавил, что параллельно ведется работа по развитию когенерации, упрощению процедур подключения и строительству новых линий электропередачи. По словам премьера, в столице завершается верификация уже имеющихся когенерационных установок, которые частично должны покрыть потребности жителей города в электроэнергии.

