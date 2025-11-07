ТСН в социальных сетях

Киев
277
1 мин

Школьник выпрыгнул из окна в Киеве: что говорит полиция

После падения из окна школьника с травмами и переломами обеих ног госпитализировали в больницу.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Полиция

Дополнено новыми материалами

В Днепровском районе Киева из окна учебного заведения выпал 17-летний школьник. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Об этом сообщила полиция Киева.

По предварительным данным, которые есть у правоохранителей, 17-летний парень выпрыгнул с третьего этажа. Школьника забрали в больницу с травмами и переломами обеих ног.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. Они устанавливают все детали инцидента и общаются с администрацией учебного заведения.

По неподтвержденным данным столичных телеграмм-каналов, парень выпрыгнул из окна якобы из-за ссоры с девушкой. Словесная перепалка возникла на перемене. Во время нее девушка сказала, что хочет разорвать отношения.

Напомним, 2 ноября в Киеве на улице Академика Грекова нашли тело парня, который выпал из окна пятого этажа. Полиция установила личность погибшего: это местный житель 2002 года рождения. Правоохранители квалифицировали произошедшее как умышленное убийство с пометкой «самоубийство».

277
