Шестые сутки без тепла и света: Кличко о ситуации в «замороженных» многоэтажках

Кличко о ситуации в Киеве

На сегодня, 15 января, без отопления остаются около 300 многоэтажных домов Киева — из тех 6000, где не было теплоснабжения после массированной атаки 9 января.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он заверил, что коммунальщики и энергетики продолжают круглосуточно ремонтировать поврежденную врагом критическую инфраструктуру.

Кличко признал, что ситуация с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается очень сложной. Киев живет по экстренным графикам отключений света. Почасовые графики не действуют.

По его словам, в городе заживили объекты критической инфраструктуры мощными генераторами и мобильными котельными. Подсоединяют к генераторам и теплопунктам некоторых больших многоэтажек, где нет тепла и света уже шестые сутки. В Киеве работает более 1200 пунктов обогрева.

«Мы делаем все, что можем в этих условиях. Но ситуация очень сложная. И в энергетике и с погодными условиями», — объяснил мэр столицы.

Напомним, Владимир Зеленский объявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Украине.

Он упрекнул, что из-за потерянного городскими властями времени энергетику Киева будут спасать на правительственном уровне.

Ранее The New York Times предупредили, что Россия стремится сделать Киев непригодным для жизни.