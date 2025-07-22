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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Шесть киевских пляжей признаны безопасными для купания: список

Восемь пляжей города сейчас не отвечают гигиеническим требованиям, поэтому купание там опасно

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Киевский пляж

Киевский пляж / © phc.org.ua

Безопасными для купания в Киеве официально назвали шесть пляжей. Согласно результатам проверок, вода на этих локациях соответствует санитарным нормам.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

Безопасные для купания пляжи:

▪️ «Радуга» (р. Днепр)
▪️ «Детский» (р. Днепр)
▪️ «Золотой» (р. Днепр)
▪️ «Передместная слободка» (р. Днепр)
▪️ «Тельбин» (оз. Тельбин)
▪️ «Центральный» (р. Днепр)

Восемь пляжей города не отвечают гигиеническим требованиям, поэтому купание там опасно.

Купаться не рекомендовано на пляжах:

▪️ «Галерный» (р. Днепр)
▪️ «Черторый» (р. Днепр)
▪️ «Троещина» (р. Десенка)
▪️ «Венеция» (р. Днепр)
▪️ «Радужный» (оз. Радужное)
▪️ «Вербное» (оз. Вербное)
▪️ «Пуща-Водица» (ст. Горащиха)
▪️ «Остров Оболонь» (р. Днепр)

Информация, которая касается качества пляжей, обновляется, поэтому следует следить и не плавать там, где грязно.

Напомним, в Украине снова прогнозируют жару до +37.

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