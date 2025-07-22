Шесть киевских пляжей признаны безопасными для купания: список

Киевский пляж / © phc.org.ua

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Безопасными для купания в Киеве официально назвали шесть пляжей. Согласно результатам проверок, вода на этих локациях соответствует санитарным нормам.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

Безопасные для купания пляжи:

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▪️ «Радуга» (р. Днепр)

▪️ «Детский» (р. Днепр)

▪️ «Золотой» (р. Днепр)

▪️ «Передместная слободка» (р. Днепр)

▪️ «Тельбин» (оз. Тельбин)

▪️ «Центральный» (р. Днепр)

Восемь пляжей города не отвечают гигиеническим требованиям, поэтому купание там опасно.

Купаться не рекомендовано на пляжах:

▪️ «Галерный» (р. Днепр)

▪️ «Черторый» (р. Днепр)

▪️ «Троещина» (р. Десенка)

▪️ «Венеция» (р. Днепр)

▪️ «Радужный» (оз. Радужное)

▪️ «Вербное» (оз. Вербное)

▪️ «Пуща-Водица» (ст. Горащиха)

▪️ «Остров Оболонь» (р. Днепр)

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Информация, которая касается качества пляжей, обновляется, поэтому следует следить и не плавать там, где грязно.

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