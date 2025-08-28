- Дата публикации
"Шампанское, бл**ь, уцелело!": киевлянка, в дом которой попал "Шахед", показала момент прилета с камер
Жительница Киева показала момент удара по дому, зафиксированному камерами наблюдения. По ее словам, это заставляет задуматься о важности пребывания в укрытии во время атак РФ.
В четверг, 28 августа, армия РФ массированно атаковала Киев дронами и ракетами. Жительница столицы показала запись с камеры наблюдения, на которой зафиксирован момент «прилета».
Кадры обнародованы в Сети.
«Привет! В мой дом сегодня влетел „Шахед“, и у нас есть камера, мы это зафиксировали. Я хочу показать вам это видео, возможно, для кого это станет поводом ходить в ванную, коридор хотя бы… А лучше — в укрытие», — отметила девушка.
Также она показала, как выглядит теперь ее квартира. Находясь в ужасном стрессе, девушка пытается искать позитив и шутит, что среди разрушенной квартиры уцелели бутылки шампанского.
«Знаете, не смотря на вот это все… Шампанское, б***ь, уцелело!», — эмоционально выразилась пострадавшая.
Напомним, в результате обстрела Киева дронами и ракетами 28 августа погибли 15 человек, среди которых дети.
«15 человек по состоянию на данный момент погибли в результате российской атаки. В частности, 4 ребенка», — отметил начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Двое детей, добавляет он, скончались в больнице. Кроме того, еще 10 человек считаются пропавшими без вести. На месте ударов продолжаются поисково-спасательные работы.