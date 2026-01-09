Шахеды над Киевом начали летать гораздо ниже: враг меняет тактику ударов по столице — обозреватель

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

Во время очередной шахидной атаки на Киев 9 января 2026 зафиксирована новая опасная тактика врага — беспилотники летают на значительно более низкой высоте, чем раньше.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников в социальных сетях.

По его словам, если раньше дроны типа Shahed обычно двигались на высоте примерно 25-30 этажей, то теперь они улетают на уровне 17-22 этажей или даже ниже. Кроме того, беспилотники все чаще пролетают непосредственно над наиболее густонаселенными районами столицы — в частности, Дарницким, Днепровским и Деснянским.

Реклама

На сегодняшний день известно о прямых попаданиях более пяти многоэтажных жилых домов. Еще несколько десятков зданий получили повреждения в результате взрывных волн и падения обломков. Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется.

Мирошников отмечает, что такое изменение высоты полета не случайно и может свидетельствовать об умышленной попытке российских войск увеличить количество жертв среди гражданского населения.

В то же время, остается открытым вопрос возможного применения врагом других типов вооружения — баллистических ракет, «Кинжалов» или крылатых ракет типа «Искандер».

Напомним, что ранее в Киеве объявили воздушную тревогу : грозящую столице.

Реклама

Жителям Киева советуют находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.