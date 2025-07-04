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- Киев
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"Шахед" взорвался возле многоэтажки в Киеве: видео
Российский беспилотник упал в жилом районе украинской столицы.
Во время массированной воздушной атаки по Киеву в ночь на 4 июля вражеский «Шахед» упал во дворе многоэтажного жилого дома.
Соответствующее видео публикуют местные Telegram-каналы.
На опубликованных кадрах сначала слышен характерный звук российского беспилотника, который летит в жилом районе столицы.
После этого раздался взрыв во дворе, послышался звон разбитого стекла и гудение автомобильной сигнализации. Вверх поднимается облако огня и красных искр.
Как сообщалось, Киев в ночь на 4 июля пережил одну из крупнейших комбинированных атак, во время которой для обстрела украинской столицы российская террористическая армия применяла беспилотники и баллистические ракеты.
По данным городских властей, почти во всех районах Киева были разрушения и раненые люди.
Напомним, после воздушной атаки 4 июля жители украинской столицы заметили в реке Днепр вражеский «Шахед».