"Шахед" взорвался возле многоэтажки в Киеве: видео

Атака "Шахедов" на Киев

Реклама

Во время массированной воздушной атаки по Киеву в ночь на 4 июля вражеский «Шахед» упал во дворе многоэтажного жилого дома.

Соответствующее видео публикуют местные Telegram-каналы.

На опубликованных кадрах сначала слышен характерный звук российского беспилотника, который летит в жилом районе столицы.

Реклама

После этого раздался взрыв во дворе, послышался звон разбитого стекла и гудение автомобильной сигнализации. Вверх поднимается облако огня и красных искр.

Дата публикации 17:56, 04.07.25 Количество просмотров 26 Взрыв "Шахеда" у многоэтажки в Киеве попал на видео

Как сообщалось, Киев в ночь на 4 июля пережил одну из крупнейших комбинированных атак, во время которой для обстрела украинской столицы российская террористическая армия применяла беспилотники и баллистические ракеты.

По данным городских властей, почти во всех районах Киева были разрушения и раненые люди.

Напомним, после воздушной атаки 4 июля жители украинской столицы заметили в реке Днепр вражеский «Шахед».

Реклама