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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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"Шахед" взорвался возле многоэтажки в Киеве: видео

Российский беспилотник упал в жилом районе украинской столицы.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Атака Шахедов на Киев

Атака "Шахедов" на Киев

Во время массированной воздушной атаки по Киеву в ночь на 4 июля вражеский «Шахед» упал во дворе многоэтажного жилого дома.

Соответствующее видео публикуют местные Telegram-каналы.

На опубликованных кадрах сначала слышен характерный звук российского беспилотника, который летит в жилом районе столицы.

После этого раздался взрыв во дворе, послышался звон разбитого стекла и гудение автомобильной сигнализации. Вверх поднимается облако огня и красных искр.

Как сообщалось, Киев в ночь на 4 июля пережил одну из крупнейших комбинированных атак, во время которой для обстрела украинской столицы российская террористическая армия применяла беспилотники и баллистические ракеты.

По данным городских властей, почти во всех районах Киева были разрушения и раненые люди.

Напомним, после воздушной атаки 4 июля жители украинской столицы заметили в реке Днепр вражеский «Шахед».

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