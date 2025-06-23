Боевая часть «Шахеда» / © скриншот с видео

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В Сети показали боевую часть «Шахеда», которой россияне в ночь на 23 июня атаковали Киев.

Боевая часть дрона-камикадзе шокировала военных вязкой горючей жидкостью.

«Вязкая жидкость горит даже в смеси с песком», — говорится в сообщении под видео.

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Отмечается, что вес этой части вражеского дрона достигает 70 кг.

Как сообщили в Воздушных силах, для массированного удара по Киеву и области враг применил ударные беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты.

Дата публикации 16:30, 23.06.25 Количество просмотров 44 Россия атаковала Киев "Шахедом" с необычной боевой частью

Напомним, по пятиэтажке в Шевченковском районе, вероятно, было прямое попадание баллистической ракеты. Здание пробито оружием вплоть до подвала. Там удалось спасти 17 человек, известно о девяти погибших, среди которых 11-летняя девочка, и более 30 раненых.

Все детали о ночной атаке по Киеву и области читайте в материале: Массированная атака по Киеву и области: все, что известно о шокирующих последствиях на данный момент — фото

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