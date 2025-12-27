"Шахед" прошил квартиру насквозь: жительница поврежденного дома в Киеве рассказала об атаке

Атака на Киев 27 декабря

В Шевченковском районе Киева в результате ночной атаки российских дронов существенных разрушений потерпел жилой дом. Одна из квартир была пробита насквозь: владелица дома чудом осталась жива и рассказала о первых минутах после взрыва.

Об этом сообщают Новости.LIVE.

«Шторы и вазоны задержали стекло»

Женщина напоминает, что услышала характерное жужжание мотора и мгновенно поняла: дрон летит прямо на дом. Взрывная волна застала ее в глубине комнаты, что спасло от смертельных травм.

Часть осколков стекла, разлетевшихся в помещение, задержали обычные шторы и комнатные растения. Несмотря на это женщина получила порезы рук и ног и находится в тяжелом шоковом состоянии.

Разрушение и спасение

Квартира киевлянки практически разрушена: выбиты окна с нескольких сторон, повреждены стены и санузел. Выбираться из дома пришлось вслепую сквозь густую пыль и завалы.

«Выходила сквозь пыль, ничего не было видно. Сразу начала проверять, живы ли соседи», — рассказывает пострадавшая.

«Это мой дом»

Несмотря на то, что от дома остались фактически руины, а друзья предлагали женщине временное жилье в офисе, он категорически отказывается покидать свой дом.

«Мне предложили и в офисе пожить… Но это мой дом. Это единственное, что у меня есть. Эти 12 метров, в них укладывается вся моя жизнь», — говорит женщина.

Сейчас на месте работают коммунальные службы и волонтеры, помогая жителям ликвидировать последствия прилета.

Напомним, в результате массированного удара по Киеву 27 декабря погиб один человек. Число пострадавших возросло до 30 человек. В частности, 10 человек находятся в больницах.