Четверо погибших: появилось видео ужасного ДТП в Киеве

В ДТП в Киеве 5 июня погибли четверо пешеходов / © Национальная полиция Украины

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В Сети появилось видео смертельного ДТП , которое произошло в пятницу, 5 июня, в Киеве. На опубликованных кадрах легковой автомобиль стремительно приближается к перекрестку и без всякого торможения таранит людей на тротуаре. От мощного удара машина буквально влетела в подземный пешеходный переход.

Несмотря на страшные последствия столкновения, самому водителю удалось выжить в этой аварии. Спасателям ГСЧС пришлось применить специальные электроинструменты, чтобы деблокировать мужчину из покореженного салона автомобиля. После освобождения из металлической ловушки водителя сразу передали бригаде скорой медицинской помощи.

Смертельное ДТП в Киеве — что известно

Это кровавое дорожно-транспортное происшествие произошло днем 5 июня на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского. Как сообщили правоохранители, водитель автомобиля Mercedes сильно разогнался, потерял управление и вылетел на тротуар .

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В результате этого ужасного заезда на пешеходную часть, по предварительным данным полиции, погибли четыре человека, еще трое получили травмы. На месте трагедии продолжает работать следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства и причины катастрофы.

Напомним, в Киевской области произошло смертельное ДТП. Водитель легкового авто въехал в рейсовый автобус . Один человек погиб на месте, еще четверо пострадали.

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