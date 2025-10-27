Сексуальное насилие над 11-летней девочкой в Киеве: подозревают известного спортсмена

Подозреваемый задержан / © Полиция Киева

В Киеве полиция задержала тренера по джиу-джитсу по подозрению в сексуальном насилии над 11-летней девочкой.

Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.

«37-летний тренер одного из спортивных клубов Голосеевского района совершал систематические развратные действия и сексуальное насилие в отношении своего малолетнего воспитанника, имеющего особое состояние здоровья», — говорится в сообщении.

Оперативники управления миграционной полиции совместно со следователями главка полиции Киева разоблачили 37-летнего уроженца Запорожья, ныне проживающего в столице в половом преступлении в отношении малолетней.

По данным следствия, подозреваемый — бывший известный спортсмен и основатель общественной спортивной организации — долгое время проводил индивидуальные занятия с девочкой, имеющей особое состояние здоровья. Во время тренировок злоумышленник, пользуясь беспомощным состоянием ребенка, неоднократно прибегал к развратным сексуальным действиям.

Полицейские задержали фигуранта при попытке совершить развратные действия в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи процессуального руководства Киевской городской прокуратуры объявили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 153 УК Украины — сексуальное насилие, совершенное в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия.

За совершенное фигуранту грозит до десяти лет заключения.

На время следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киевской области учителя подозревают в сексуальном насилии над учениками и съемке детского порно. По данным следствия, 22-летний педагог, пользуясь доверием детей и своим авторитетом как учителя, неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении трех учеников в возрасте 12 лет.