- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 699
- Время на прочтение
- 2 мин
Сексуальное насилие над 11-летней девочкой в Киеве: подозревают известного спортсмена
Известный спортсмен и основатель общественной спортивной организации в течение длительного времени проводил индивидуальные занятия с девочкой, имеющей особое состояние здоровья.
В Киеве полиция задержала тренера по джиу-джитсу по подозрению в сексуальном насилии над 11-летней девочкой.
Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.
«37-летний тренер одного из спортивных клубов Голосеевского района совершал систематические развратные действия и сексуальное насилие в отношении своего малолетнего воспитанника, имеющего особое состояние здоровья», — говорится в сообщении.
Оперативники управления миграционной полиции совместно со следователями главка полиции Киева разоблачили 37-летнего уроженца Запорожья, ныне проживающего в столице в половом преступлении в отношении малолетней.
По данным следствия, подозреваемый — бывший известный спортсмен и основатель общественной спортивной организации — долгое время проводил индивидуальные занятия с девочкой, имеющей особое состояние здоровья. Во время тренировок злоумышленник, пользуясь беспомощным состоянием ребенка, неоднократно прибегал к развратным сексуальным действиям.
Полицейские задержали фигуранта при попытке совершить развратные действия в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователи процессуального руководства Киевской городской прокуратуры объявили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 153 УК Украины — сексуальное насилие, совершенное в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия.
За совершенное фигуранту грозит до десяти лет заключения.
На время следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Киевской области учителя подозревают в сексуальном насилии над учениками и съемке детского порно. По данным следствия, 22-летний педагог, пользуясь доверием детей и своим авторитетом как учителя, неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении трех учеников в возрасте 12 лет.