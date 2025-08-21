- Дата публикации
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 286
- Время на прочтение
- 1 мин
Секретный тоннель "Вокзальной": существует ли путь от метро до Правительственного квартала
Станция «Вокзальная» была открыта 6 ноября 1960 года, и она является частью красной ветки метро, строилась под железнодорожными путями для удобства пассажиров. Существуют слухи о секретном тоннеле со станции «Вокзальная» в Правительственный квартал.
Киевское метро может скрывать немало тайн. В частности, у каждой станции в Киеве есть своя история, которая точно может заинтересовать.
Например, предполагают, что со станции «Вокзальная» есть секретный тоннель, ведущий прямо к Правительственному кварталу. Об этом пишет ТыКиев.
Что известно о «Вокзальной»
Это часть красной ветки метро столицы. Эта станция была открыта 6 ноября 1960 года. Это была окончательная остановка первой очереди Киевского метрополитена. Почти сразу после открытия появились слухи о секретных тоннелях.
В то же время, стоит заметить, что строить эту станцию было совсем непросто. Сложность заключалась в том, что строительство продолжалось фактически под железнодорожными путями. Это было нужно для удобства: чтобы пассажиры могли с вокзала сразу спуститься в метро.
Важно также было сделать «Вокзальную» просторной, поскольку здесь очень много людей. Это единственная станция метро столицы, где ежедневно проходят более 100 тысяч человек. Иногда трафик вдвое больше.
Однако слухи о секретном тоннеле к правительственным объектам никто не подтвердил, поэтому нельзя сказать, правда ли это, или просто вымысел.
