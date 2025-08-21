Секретный тоннель "Вокзальной": существует ли путь от метро до Правительственного квартала

Станция метро «Вокзальная»

Реклама

Киевское метро может скрывать немало тайн. В частности, у каждой станции в Киеве есть своя история, которая точно может заинтересовать.

Например, предполагают, что со станции «Вокзальная» есть секретный тоннель, ведущий прямо к Правительственному кварталу. Об этом пишет ТыКиев.

Что известно о «Вокзальной»

Это часть красной ветки метро столицы. Эта станция была открыта 6 ноября 1960 года. Это была окончательная остановка первой очереди Киевского метрополитена. Почти сразу после открытия появились слухи о секретных тоннелях.

Реклама

В то же время, стоит заметить, что строить эту станцию было совсем непросто. Сложность заключалась в том, что строительство продолжалось фактически под железнодорожными путями. Это было нужно для удобства: чтобы пассажиры могли с вокзала сразу спуститься в метро.

Важно также было сделать «Вокзальную» просторной, поскольку здесь очень много людей. Это единственная станция метро столицы, где ежедневно проходят более 100 тысяч человек. Иногда трафик вдвое больше.

Однако слухи о секретном тоннеле к правительственным объектам никто не подтвердил, поэтому нельзя сказать, правда ли это, или просто вымысел.

Напомним, в Киеве предлагают переименовать восемь станций метро.