"Сделал замечание": в Киеве пьяный мужчина стрелял в толпу подростков

Стрельба в Киеве / © Полиция Киева

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В Киеве пьяный мужчина решил «воспитать» компанию подростков и выстрелил в них из травматического пистолета.

Об этом сообщает полиция Киева.

По словам правоохранителей, пьяный 45-летний местный житель на остановке поссорился с проходившими рядом несовершеннолетними. Во время конфликта мужчина вынул из сумки травматический пистолет, направил в сторону толпы и выстрелил.

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© Полиция Киева

Злоумышленника задержали и изъяли у него оружие. Киевлянину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Запорожье после словесных оскорблений двух девушек мужчина устроил стрельбу в детском центре.