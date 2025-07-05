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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
310
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1 мин

"Сделал замечание": в Киеве пьяный мужчина стрелял в толпу подростков

В Киеве мужчина поссорился с группой подростков и решил их «проучить».

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Стрельба в Киеве

Стрельба в Киеве / © Полиция Киева

В Киеве пьяный мужчина решил «воспитать» компанию подростков и выстрелил в них из травматического пистолета.

Об этом сообщает полиция Киева.

По словам правоохранителей, пьяный 45-летний местный житель на остановке поссорился с проходившими рядом несовершеннолетними. Во время конфликта мужчина вынул из сумки травматический пистолет, направил в сторону толпы и выстрелил.

/ © Полиция Киева

© Полиция Киева

Злоумышленника задержали и изъяли у него оружие. Киевлянину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Запорожье после словесных оскорблений двух девушек мужчина устроил стрельбу в детском центре.

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Дата публикации
Количество просмотров
310
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