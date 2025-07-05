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- Киев
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"Сделал замечание": в Киеве пьяный мужчина стрелял в толпу подростков
В Киеве мужчина поссорился с группой подростков и решил их «проучить».
В Киеве пьяный мужчина решил «воспитать» компанию подростков и выстрелил в них из травматического пистолета.
Об этом сообщает полиция Киева.
По словам правоохранителей, пьяный 45-летний местный житель на остановке поссорился с проходившими рядом несовершеннолетними. Во время конфликта мужчина вынул из сумки травматический пистолет, направил в сторону толпы и выстрелил.
Злоумышленника задержали и изъяли у него оружие. Киевлянину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее в Запорожье после словесных оскорблений двух девушек мужчина устроил стрельбу в детском центре.