Сбылось худшее: во время атаки на Киев россияне убили родственников работников "Укрзализныци"

Атака на Киев 28 августа / © Associated Press

Во время обстрела Киева 28 августа погиб 14-летний сын работника «Укрзализныци», а затем из-под завалов дома извлекли тело мужчины сотрудницы «УЗ».

Об этом сообщил глава правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский.

Сначала Перцовский написал, что мужчину сотрудницы ищут под завалами дома. Однако впоследствии он сообщил трагическую новость — мужчина погиб.

«К сожалению, сбылось хуже всего — тело мужа нашей коллеги достали из-под завалов. Следовательно, есть 2 родственника железнодорожников погибших от варварского попадания по жилой застройке», — добавил Перцовский.

Сама железная дорога получила ранения.

В результате вражеских ударов, пришедшихся по жилым кварталам, погиб и 14-летний сын работника «УЗ» по военизированной охране.

«Ушибы, пришедшиеся по жилым кварталам, принесли железнодорожной семье невероятную грусть», — написал руководитель.

По его информации, также есть оставшиеся без жилья сотрудники «УЗ».

«Еще есть двое коллег с пострадавшим жильем. Со всеми — мы рядом в это трудное время, предоставим максимальную поддержку, уже подыскали временное жилье, где есть необходимость», — говорится в сообщении.

Напомним, в результате ночной атаки на столицу, по состоянию на вечер 28 августа стало известно о 19 погибших людях.

В Дарницком районе столицы, где произошел удар, работают спасатели. Под завалами могут находиться еще не менее 10 человек. Работы по разбору руин не прекращаются ни на минуту, чтобы как можно быстрее найти и спасти выживших. На месте работают ГСЧС, медики и другие экстренные службы.

Также от обстрелов пострадала областная клиническая больница в Киеве.

Побиты к нижним и художественным пространствам, в частности два книжных магазина Readeat и «КнигоЛенд», а также художественные мастерские, расположенные в помещении Киевского института автоматики.

Между тем, по мнению аналитиков, последняя атака РФ показала, что новый массированный обстрел врага уже скоро.