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- Киев
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СБУ задержала китайских шпионов: какую информацию они собирали
Злоумышленниками оказались отец и сын. В частности, 24-летний парень получал образование в столице.
В Киеве СБУ задержала китайских шпионов, собиравших секретные технологии производства украинских ракет «Нептун».
Об этом говорится в сообщении СБУ.
«Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве двух граждан Китайской Народной Республики, которые пытались нелегально вывезти в Китай секретную документацию по украинскому ракетному комплексу РК-360МЦ „Нептун“», — говорится в сообщении ведомства.
Как установило расследование, один из китайских шпионов — 24-летний экс-студент одного из киевских технических вузов. Он остался в Киеве после того, как в 2023 году его отчислили за академическую неуспеваемость.
Другой фигурант — его отец, постоянно проживавший в КНР, но периодически посещавший Украину, чтобы лично координировать агентурную работу своего сына.
По материалам дела, бывший китайский студент должен получить техническую документацию по производству украинских «Нептунов».
«Для этого он пытался завербовать украинского гражданина, имеющего отношение к разработкам новейших вооружений сил обороны», — добавили в СБУ.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж).
Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, СБУ разоблачила российского шпиона среди украинских военных, который передавал врагу координаты расположения противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» на юге Украины.