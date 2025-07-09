СБУ задержала китайских шпионов: какую информацию они собирали

СБУ задержала китайских шпионов, собиравших секретные технологии производства украинских ракет / © unian

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В Киеве СБУ задержала китайских шпионов, собиравших секретные технологии производства украинских ракет «Нептун».

Об этом говорится в сообщении СБУ.

«Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве двух граждан Китайской Народной Республики, которые пытались нелегально вывезти в Китай секретную документацию по украинскому ракетному комплексу РК-360МЦ „Нептун“», — говорится в сообщении ведомства.

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Как установило расследование, один из китайских шпионов — 24-летний экс-студент одного из киевских технических вузов. Он остался в Киеве после того, как в 2023 году его отчислили за академическую неуспеваемость.

Другой фигурант — его отец, постоянно проживавший в КНР, но периодически посещавший Украину, чтобы лично координировать агентурную работу своего сына.

СБУ задержала китайских шпионов / © СБУ

По материалам дела, бывший китайский студент должен получить техническую документацию по производству украинских «Нептунов».

«Для этого он пытался завербовать украинского гражданина, имеющего отношение к разработкам новейших вооружений сил обороны», — добавили в СБУ.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж).

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ разоблачила российского шпиона среди украинских военных, который передавал врагу координаты расположения противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» на юге Украины.