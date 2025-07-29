СБУ с полицией проводят антитеррористические мероприятия в Киеве (фото)

В Киеве 29 июля СБУ и полиция проводят мероприятия по безопасности / © СБУ

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Служба безопасности Украины, Национальная полиция и другие подразделения Сил обороны 29 июля проводят плановые мероприятия по безопасности в Деснянском районе Киева.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Цель мероприятий по безопасности в Деснянском районе столицы — проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей.

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Во время мероприятий по безопасности СБУ и полиция:

чтобы выявить запрещенные к обращению предметы, осматривают территорию и отдельные здания, помещения (жилье, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждений сферы общественного обслуживания и т.д.);

проверяют граждан, находящихся в соответствующем месте;

изучают состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений.

Отмечается, что во время этих мероприятий возможны ограничения прохода и проезда по улицам Киева, проверка документов граждан и осмотр автомобилей. Поэтому с собой необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и следует соблюдать режим комендантского часа.

«СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей», — отметили в пресс-службе.

СБУ с полицией проводят мероприятия по безопасности в Киеве / © СБУ

К слову, в июне СБУ и полиция провели специальные меры безопасности во Львове: происходили проверки граждан, помещений, остановки авто.

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