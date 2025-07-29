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- Киев
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СБУ с полицией проводят антитеррористические мероприятия в Киеве (фото)
Во время мероприятий по безопасности в Киеве правоохранители осматривают территории и отдельные здания, а также проверяют граждан и их документы.
Служба безопасности Украины, Национальная полиция и другие подразделения Сил обороны 29 июля проводят плановые мероприятия по безопасности в Деснянском районе Киева.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Цель мероприятий по безопасности в Деснянском районе столицы — проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей.
Во время мероприятий по безопасности СБУ и полиция:
чтобы выявить запрещенные к обращению предметы, осматривают территорию и отдельные здания, помещения (жилье, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждений сферы общественного обслуживания и т.д.);
проверяют граждан, находящихся в соответствующем месте;
изучают состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений.
Отмечается, что во время этих мероприятий возможны ограничения прохода и проезда по улицам Киева, проверка документов граждан и осмотр автомобилей. Поэтому с собой необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и следует соблюдать режим комендантского часа.
«СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей», — отметили в пресс-службе.
К слову, в июне СБУ и полиция провели специальные меры безопасности во Львове: происходили проверки граждан, помещений, остановки авто.