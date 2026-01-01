- Дата публикации
СБУ поймала в Киеве коллаборантку из Макеевки: что она натворила в детсаду
Злоумышленницу задержали в столице именно тогда, когда она пыталась оформить украинский загранпаспорт для выезда в страны Евросоюза.
СБУ задержала в Киеве жительницу Макеевки, которая с 2014 года активно сотрудничала с оккупационной администрацией в Донецкой области. Злоумышленница возглавляла детсад, где внедряла российские стандарты образования и распространяла кремлевскую пропаганду среди родителей.
Об этом сообщили в телеграм-канале СБУ.
Фигуранткой оказалась 64-летняя жительница Макеевки, которая в начале оккупации города стала на сторону захватчиков и приняла их «предложение» возглавить местное дошкольное учреждение.
Злоумышленницу задержали сотрудники СБУ в Киеве — женщина приехала в столицу, чтобы оформить загранпаспорт и в дальнейшем выехать в страны Европейского Союза.
Следствие установило, что после назначения на псевдодолжность она начала внедрять в детсаду «образовательные стандарты» РФ.
Кроме того, во время родительских собраний женщина проводила агитационные разговоры и склоняла родителей к сотрудничеству с оккупационными властями. Также она распространяла в заведении пропагандистскую литературу и агитационные материалы с прокремлевским содержанием.
Задержанной сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности, осуществлении пропаганды в учебных заведениях с целью содействия осуществлению вооруженной агрессии против Украины.
Проводится расследование для установления всех обстоятельств преступления. Женщине грозит заключение.
К слову, на Николаевщине суд вынес приговор о 8 годах заключения для работницы музыкальной школы, которая передавала России данные о ВСУ и мобилизационных мероприятиях. Женщина через Telegram посылала фото и видео перемещения военной техники и локации групп ТЦК своей сестре в РФ и представителю государства-агрессора.