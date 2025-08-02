Сбежали из Донбасса в Харьков, а затем в Киев: ракета РФ убила семью переселенцев

Ирина Гуменюк с дочерьми / © Вчасно.ua

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В результате ночного удара РФ по Киеву 31 июля погибла семья переселенцев из Донбасса — Ирина Гуменюк и двое ее дочерей-школьниц, Алина и Анастасия.

Об этом информируют FEST COFFEE MISSION, где работала Ирина, и Лицей 13 Святошинского района города Киева, где учились девочки.

Ирина была кофейным экспертом, судьей на чемпионатах SCA (международная некоммерческая организация, объединяющая участников кофейной индустрии).

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Семья бежала из оккупированной Макеевки, а затем из Харькова, надеясь найти безопасность, но война догнала их в Киеве.

«Убегать с двумя детьми на руках из Макеевки в Харьков. Начать новую жизнь. Обустраивать новый дом. Искать новую работу. Знакомство с новыми людьми. А потом в 2022-м ехать в Киев. И снова начинать жить заново. Новые условия, новый дом, новая школа и работа, новые люди вокруг. И лишь изредка посещение Харькова, успевшего стать родным. А в этот раз они не успели совершить запланированную поездку», — рассказала учительница Алины Анна Должек, передает информагентство «Вчасно».

Как добавляет «Киев24», отец погибших девочек — военный, защищающий страну на фронте в составе ВСУ.

Кроме того, вражеский удар убил выпускника Лицея №13 17-летнего Владислава Гаевого.

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Погибшие школьники Алина и Анастасия Гуменюк и Владислав Гаевой / © Facebook

Вероятно, он был сыном 47-летней воспитательницы Наталии Гаевой, которая тоже погибла. Отмечалось, что погибшим сыновьям воспитательницы было 22 и 17 лет.

Напомним, что в результате массированной атаки врага на столицу внои 31 июля погиб 31 человек, в том числе пятеро детей. Младшему ребенку было всего два года. Ранены 159 человек, 16 из них — дети.