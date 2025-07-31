- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1217
- Время на прочтение
- 2 мин
"Самый жестокий удар": жительница дома, расположенного напротив атакованного в Киеве, рассказала о пережитом
Очевидица удара РФ по дому в Киеве говорит, что атака была самой жестокой за все время полномасштабной войны.
В четверг, 31 июля, армия РФ массированно ударила по Киеву. Девушка, проживающая напротив атакованного дома в Шевченковском районе столицы, рассказала о пережитом.
Об этом сообщает "Мы Украина".
«Мы все спали. Как это происходило — сначала был отбой, тогда уже был «прилет». Мы живем в доме напротив. Нас волной всех унесло — окна, потом нас», — рассказала девушка.
Очевидно, что киевлянке крайне трудно говорить о пережитом. По ее словам, такого мощного удара еще не было.
«Удар был очень-очень сильный. Мне показалось, что минуты на две было полностью потемнение, ты не понимаешь, что происходит. Было очень страшно. Это уже не первый «прилет», но самый жестокий удар», — завершила она.
Атака РФ на Киев: коротко
Ночью 31 июля РФ нанесла комбинированную атаку по Киеву. Последствия фиксируют в Соломенском, Святошинском, Шевченковском и Голосеевском районах. Сначала было известно о двух погибших и 52 пострадавших, среди которых девять детей.
К сожалению, цифра, как и ожидалось, изменилась. По состоянию на 10:40 количество пострадавших стремительно выросло до 82. Среди них пятимесячная девочка. Шесть человек погибли. В столице в общей сложности повреждено более 100 объектов.
Спасатели ГСЧС показали жуткие последствия российских ударов по Киеву. На местах «прилетов» продолжаются работы. Людям оказывают помощь, в частности оперируют тяжелых раненых в больницах.
Очевидцы рассказали, как пережили ночь российских обстрелов в Соломенском районе столицы. Их дома повреждены и нуждаются в ремонте.