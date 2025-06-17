Самый массированный обстрел Киева за три года: как отреагировали в мире

Последствия ночного обстрела РФ 17 июня

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В ночь на 17 июня, россияне в очередной раз атаковали города Украины. Киев, Одесса и Запорожье испытали значительные разрушения и жертвы среди мирного населения.

По данным ВСУ, основной удар россиян был направлен на столицу Украины. Обстрел Киева стал самым массированным за три года полномасштабного вторжения РФ.

Как отреагировало международное сообщество на ночную атаку столицы — узнайте в материале ТСН.ua.

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Массированная атака на Украину 17 июня: что известно

В ночь на 17 июня армия РФ совершила массированный обстрел Украины, применив дроны и баллистику. Враг атаковал такие города, как Киев, Запорожье и Одесса.

Ночью 17 июня враг терроризировал столицу Украины. Удары и пожары зафиксированы в 27 точках Киева. Наибольшие разрушения в Соломенском: ракета снесла секцию жилого дома.

По информации президента Украины Владимира Зеленского, россияне ударили по украинским городам 32 ракетами, а также запустили более 440 дронов.

В пресс-службе Воздушных сил ВСУ уточнили, что 17 июня российская армия атаковала Украину 472 средствами воздушного нападения. Среди которых:

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440 Shahed и других БпЛА;

две аэробалистические ракеты-47М2 «Кинжал»;

16 крылатых ракет Х-101;

четыре крылатых ракеты «Калибр»;

девять управляемых авиационных ракет Х-59/69;

одна противорадиолокационная ракета Х-31П.

В ПС уточнили, что основной целью неприятеля был Киев.

По столице Украины враг выпустил 175 дронов-камикадзе, более 14 крылатых ракет и, по меньшей мере, две баллистические ракеты.

В свою очередь столичная полиция сообщила о 139 пострадавших, среди которых -15 погибших.

В результате российской атаки в Одессе 17 пострадавших, среди которых погибла 60-летняя женщина.

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В Киеве 18 июня объявили День траура по погибшим в результате массированной ракетной атаки.

Последствия атаки на Киев 17 июня / © Associated Press

Последствия атаки на Киев 17 июня / © Associated Press

Последствия атаки на Киев 17 июня

Мировые лидеры жестко осудили российскую атаку

Президент Молдовы Мая Санду осудила атаку РФ на столицу Украины. Она подчеркнула, что Украине крайне необходимо усиление противовоздушной обороны.

Санду отметила, что промедление со стороны партнеров, предпочитает РФ.

Еще одна ночь российского террора в Киеве. Убиты мирные жители, дома разрушены. Это хладнокровное, систематическое насилие. Молдова решительно осуждает эту жестокость. Украине нужно усиление противовоздушной обороны и решительные действия немедленно. Каждое промедление усугубляет агрессора», — написала Санду на платформе Х.

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Высокая представительница Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас заявила, что Россия не хочет мира и продолжает жестокие атаки на гражданских.

Каллас назвала ночной удар по Киеву одним из " самых разрушительных авиаударов за время войны «. Она призвала Запад усиливать давление на РФ, снижать цены на нефть и не допустить российского „посредничества“ в конфликтах.

В свою очередь президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорос Руссопулос комментируя ночные обстрелы Киева, подчеркнул, что РФ продолжает усиливать свои ужасные ракетные обстрелы мирных жителей.

Он подчеркнул, что время для ответственности для страны-агрессорки пришло, и добавил, что «никакой безнаказанности» за эти преступления не должно быть.

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«Жилые здания обстреляны и разрушены. Время для ответственности пришло. Никакой безнаказанности за эти преступления», — написал Руссопулос на своей странице в соцсетях и X.

Решительно осудил российские обстрелы Киева гуманитарный координатор ООН в Украине Матиас Шмале.

Он подчеркнул, что украинцы не должны жить в страхе и отметил, что международное право запрещает удары по гражданским, а дети не могут быть целью.

Кроме того, он подчеркнул, что война не должна стать нормой.

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После очередной атаки РФ на Украину министр Франции Барро подчеркнул, что Москва должна остановить войну, чтобы довести свою готовность к миру.

«Смертельная атака в Украине со стороны режима Владимира Путина, чья жестокость и цинизм не имеют предела.

В свою очередь Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Нидерланды и дальше будут поддерживать Украину и укреплять ее оборону.

Европейские дипломаты призвали РФ немедленно прекратить огонь

Посол Германии в Украине Мартин Егер отметил, что Россия не стремится «ни к перемирию», ни к «переговорам». Он заявил, что Кремль хочет принудить Украину к капитуляции путем военной силы.

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Тем временем госпожа ЕС в Украине Катарина Матернова подчеркнула, что «российский террор должен прекратиться!».

В свою очередь посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис также осудил удар России по Киеву. Он подчеркнул, что обстрел РФ является напоминанием о том, что Москва «неустанно ведет свою войну», в то время когда Украина и ее партнеры пытаются достичь продолжительного и справедливого мира.

«Невыборочное нападение России на Киев и другие города является ужасным напоминанием о том, что она постоянно продолжает свою войну, тогда как Украина и ее партнеры стремятся к справедливому и длительному миру. Мои соболезнования всем, кто потерял своих близких. Россия должна согласиться на прекращение огня сейчас», — написал посол в соцсети X.

Реакция США на обстрел Украины

На вечер 17 июня 2025 года реакция США на массированный обстрел Украины была представлена лишь кратким и неинформативным комментарием президента Дональда Трампа.

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Когда журналисты обратились к нему за комментарием по поводу этого события, он неожиданно отреагировал: Трамп удивился и спросил, когда именно произошел обстрел, заявив, что ему нужно ознакомиться с ситуацией.

В Белом Доме на момент публикации статьи также не было официальных заявлений по поводу ночной атаки на Украину.

Однако дочь Кита Келлога, советника президента США из Украины и России, Меган Моббз осудила российский террор против Украины и призвала мир не замалчивать преступления Кремля.

«Еще одна ужасная ночь в Киеве. (Русский диктатор Владимир — Ред .) Путин будет использовать прикрытие происходящего на Донбассе для усиления своих атак, рассчитывая на растерянный и разделенный Запад», — написала она в соцсети Х.

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В частности, Моббз призвала немедленно принять антироссийские санкции и обеспечить использование 3,8 миллиарда долларов военной помощи, которые были одобрены администрацией Байдена, но до сих пор не использованы.

Напомним, после ночной атаки РФ на столицу 17 июня, в Киеве зафиксированы масштабные разрушения жилищной инфраструктуры. Также россияне атаковали две многоэтажки в Соломенском районе.

УГСЧС сообщают, что количество людей под завалами неизвестно, и есть угроза обвала.

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