Самая тяжелая зима за 4 года войны: Кличко о критической ситуации с теплом и светом в Киеве

Блекаут в Киеве

Ситуация в Киеве с отоплением и электроэнергия очень сложна. Подобного масштаба — впервые за 4 года полномасштабной войны.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его данным, по состоянию на сегодняшний день около 400 многоэтажных домов Киева остаются без отопления — из 6 тысяч, где не было теплоснабжения после массированной атаки 9 января. Части из этих 400 домов Кличко обещает подать тепло сегодня до вечера.

«Коммунальщики наши работают и днем, и ночью. Ремонтируют поврежденную врагом инфраструктуру, чтобы вернуть людям необходимые услуги. Ситуация с теплом на правом берегу уже стабильнее. Более сложная — на левом берегу города», — отметил глава города.

Мэр признал, что ситуация с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается очень сложной. Киев живет по экстренным графикам отключений света. Почасовые графики не действуют.

По информации компании ДТЭК, жители города сейчас около 3 часов со светом и до 10, а иногда и больше — без него. Энергетики объясняют, что время может изменяться, ведь поврежденная энергосистема работает в аварийных условиях. Влияет еще и погода и перегрузка сетей.

Поэтому Кличко предупредил, что аварийные отключения будут продолжены.

«Об этом нужно говорить честно. Чтобы люди понимали ситуацию», — объяснил он.

Пункты обогрева и горячие обеды

Мэр Киева также отчитался, что сейчас в столице работает 1200 пунктов обогрева. Люди могут там согреться, зарядить свои устройства, выпить горячий чай

Департамента социальной политики КГГА и районным госадминистрациям города было поручение обеспечивать один раз в сутки горячим питанием тех жителей, которые состоят на учете в территориальных центрах районов. Это, в основном, одинокие пожилые люди. Большинство из которых не передвигаются сами, то есть лежачие.

Также городские власти обещают предоставить для питания лиц, которые могут самостоятельно передвигаться, но не имеют возможности приготовить еду на дому.

Ранее в Минэнерго предупредили: даже когда прогнозируемые почасовые отключения в Киеве вернутся, графики будут жесткими.

Напомним, что в Киеве сотни домов остаются без отопления, а город перешел на экстренные отключения света.

