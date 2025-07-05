Самая масштабная атака на Киев: возросло количество пострадавших

Последствия атаки на Киев

Реклама

В Киеве увеличилось количество пострадавших в результате самой масштабной комбинированной атаки — их уже более 30.

Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко в Telegram.

«По состоянию на данный момент у нас двое погибших в результате последней атаки, утром в больнице умер мужчина, получивший ранение. Этих людей убили россияне. Количество пострадавших также увеличилось — сейчас известно о 31 травмированном», — уточнил Ткаченко.

Реклама

В КМВА выразили искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления всем раненым.

Напомним, Киев в ночь на 4 июля пережил одну из самых больших комбинированных атак. 550 средств воздушного нападения по Украине. И почти все, чем сегодня атаковала Россия — на столицу. В настоящее время зафиксировано более 20 локаций с повреждениями.

Следует отметить, что этой ночью РФ тестировала новую тактику атаки на Киев — динамичный полет БПЛА.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КИЕВ НА УШАХ! ПОСЛЕДСТВИЯ НОЧНОГО АРМАГЕДОНА! СТРАШНАЯ АТАКА 4 ИЮЛЯ на столицу

Реклама