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- Киев
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Самая масштабная атака на Киев: возросло количество пострадавших
Глава КМВА Тимур Ткаченко сообщил об увеличении количества раненых и погибших в столице.
В Киеве увеличилось количество пострадавших в результате самой масштабной комбинированной атаки — их уже более 30.
Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко в Telegram.
«По состоянию на данный момент у нас двое погибших в результате последней атаки, утром в больнице умер мужчина, получивший ранение. Этих людей убили россияне. Количество пострадавших также увеличилось — сейчас известно о 31 травмированном», — уточнил Ткаченко.
В КМВА выразили искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления всем раненым.
Напомним, Киев в ночь на 4 июля пережил одну из самых больших комбинированных атак. 550 средств воздушного нападения по Украине. И почти все, чем сегодня атаковала Россия — на столицу. В настоящее время зафиксировано более 20 локаций с повреждениями.
Следует отметить, что этой ночью РФ тестировала новую тактику атаки на Киев — динамичный полет БПЛА.
На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КИЕВ НА УШАХ! ПОСЛЕДСТВИЯ НОЧНОГО АРМАГЕДОНА! СТРАШНАЯ АТАКА 4 ИЮЛЯ на столицу