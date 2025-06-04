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С завтрашнего дня в Киев не будут впускать грузовики: в чем причина
Время действия ограничений будут устанавливать в соответствии с температурным режимом.
С четверга, 5 июня, в Киеве будут ограничивать движение тяжеловесного автотранспорта из-за прогнозируемой жары.
Об этом сообщили в КГГА.
«При температуре воздуха свыше +28°С на улично-дорожной сети города будет действовать ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств общим весом более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т», — говорится в сообщении.
Время действия ограничений будут устанавливать в соответствии с температурным режимом.
Контролировать их соблюдение будет Управление патрульной полиции в городе Киеве.
В КГГА просят водителей отнестись с пониманием к вынужденным временным неудобствам.
Напомним, в четверг, 5 июня, по всей Украине ожидается сухая и солнечная погода. Температура воздуха поднимется до +30…+32 градусов по Цельсию