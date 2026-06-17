С потеплением на Киев надвигается "налет" непогоды: синоптики предупредили, когда этого следует ожидать

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Киеве 17 июня / © Unsplash

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В среду, 17 июня, в Киеве и Киевской области ожидается переменчивая погода.

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в Киеве 17 июня осадков не ожидается, в течение дня температура воздуха поднимется до +20…+22 градусов выше нуля.

По данным Украинского гидрометцентра, 17 июня в Киевской области ожидается облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем местами возможны кратковременные дожди с грозами.

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Ветер будет дуть с запада со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться в пределах +9…+14 градусов тепла, днём ожидается от +19 до +24 градусов тепла.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +11 до +13 градусов тепла, днём ожидается от +20 до +22 градусов выше нуля.

На метеопортале Sinoptik сообщают, что в столице в течение всего дня небо будет затянуто облаками. Осадков не ожидается. Температура воздуха будет колебаться от +13 градусов тепла ночью до +23 градусов тепла днём.

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Погода в Киеве 17 июня

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 17 июня.

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