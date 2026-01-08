ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
206
Время на прочтение
1 мин

С нардепки Скороход сняли браслет и повысили залог — что назначил ВАКС

Нардепку Анну Скороход подозревают в организации преступной группы и подстрекательстве к взятке на 250 тыс. долларов. Суд изменил меру пресечения.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
С нардепки Скороход сняли браслет и повысили залог — что назначил ВАКС

Суд снял электронный браслет с Анны Скороход / © УНИАН

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство стороны защиты народного депутата Анны Скороход. Суд принял решение снять с нее электронное средство контроля, в то же время повысив размер залога до 4 млн грн.

Об этом из зала суда сообщили корреспонденты «Суспільного».

Ранее Анна Скороход находилась с электронным браслетом с 14 декабря. Тогда за нее был внесен залог в размере более 3 миллионов гривен — средства внесли третьи лица.

Дело Скороход — что известно

Напомним, в конце 2025 года к народному депутату Анне Скороход пришли с обысками. Ее подозревают в подстрекательстве к даче взятки в размере 250 тыс. долларов. По версии следствия, фигуранты предлагали предпринимателю за указанную сумму «договориться» с Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Сама Анна Скороход отвергает обвинения. Она заявила, что никогда не требовала денег и не участвовала в даче взяток.

Однако задокументировано, как депутат вместе с сообщниками требовала взятку с предпринимателя.

В декабре Скороход избрали меру пресечения и назначили залог в размере более 3 млн грн. Эти средства были внесены. Согласно решению суда, на нардепку возложен ряд процессуальных обязанностей. В частности, она обязана была сдать на хранение свой загранпаспорт и носить электронный браслет.

