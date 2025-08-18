С исторического дома в центре Киева демонтировали скандальный балкон: фото

Балкон, который портил фасад здания на Бессарабке / © wikipedia

Реклама

В Киеве на историческом здании в центре города демонтировали балкон, который долго портил фасад.

Об этом пишет издание «Трамвай» .

Балкон-самострой годами портил фасад исторического здания на одной из центральных улиц Киева. Раньше был заметен четкий контраст между оригинальной архитектурой здания XIX века и белым новым балконом с большими окнами.

Реклама

Такая ситуация не является единичной — владельцы квартир в исторических домах часто без разрешений самовольно достраивают балконы, лоджии и другие конструкции, не считаясь с архитектурной ценностью. При этом такие сооружения выглядят неуместно, искажая фасад.

После того, как балкон-самострой был демонтирован, внешний вид здания стал значительно лучше. Теперь декоративные элементы не перекрываются другими конструкциями, а архитектурные линии смотрятся цельно.

После того, как балкон-самострой демонтировали, внешний вид здания стал значительно лучше

Обычно такой демонтаж производится по решению градостроительных органов или по результатам судебных решений, но процедура может длиться годами из-за сложности.

Что известно о доме на Бассейной, 15

Отметим, что речь идет о доходном доме на улице Бассейной, 15, который построен в мавританском стиле.

Реклама

Его построили по проекту архитектора Андрея-Фердинанда Краусса в 1899-1900 годах на крайней части участка с небольшим склоном рельефа. Участок на Крутом спуске предназначался под жилую двухквартирную секцию, а вытянутое крыло с коридорной двусторонней планировкой вдоль улицы — для гостиничных номеров.

В начале XX века в доме была Киевская школа десятников дорожного и строительного дела. А в 1986 году Киевсовет поставил его на учет как памятник архитектуры местного значения.

Напомним, в Киеве снесли скандальный монумент, который символизировал «вечное желание Украины воссоединиться с Россией».