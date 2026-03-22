- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1083
- Время на прочтение
- 2 мин
Рядом с Киевом вспыхнул масштабный пожар — что горит (фото, видео)
Огромный столб черного дыма охватил столицу.
Рядом с Киевом 22 марта — масштабный пожар. Горит на территории Киевской области, очень близко со столичной Троещиной.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.
Видео и фото с места происшествия распространяются по Сети.
По состоянию на 16:05. пожар разгорается все масштабнее, а дым виден в разных уголках Киева.
«Черный дым поднимается в небо», — передает корреспондент.
Как стало известно ТСН, пламя охватило складское помещение.
Пожар вспыхнул в Броварском районе
«Произошло возгорание в складском помещении в Броварском районе. Сейчас на месте проходят наши подразделения», — сообщили ТСН.ua в ГСЧС Киевской области.
Спасатели подтверждают: горит складское помещение. Детали сейчас уточняют.
Детали от ГСЧС
Как проинформировали спасатели столицы, подразделения ГСЧС привлечены к ликвидации пожара в складском здании на территории Киевской области.
«От ГСЧС Киева к тушению привлечена пожарная техника и личный состав», — говорится в сообщении.
Информация о пожаре от КГГА
В Деснянском, Днепровском, Оболонском и Подольском районах возможно задымление из-за пожара в Киевской области, заявили власти столицы.
«До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуем жителям этих районов закрыть окна и ограничить пребывание на улице», — говорится в сообщении КГГА.
По предварительной информации, пожар возник в складских помещениях общей площадью 3000 м².
К ликвидации возгорания привлечены спасатели Киева и области. Также дежурят медики.
Как стало известно ТСН.ua, огонь охватил площадь складского помещения в 5500 м². А по состоянию на 16:40 ликвидация продолжается. Пламя гасят подразделения ГСЧС Киевской области.
«В помощь им привлечены подразделения спасателей Киева», — рассказали спасатели.
Пока информация о пострадавших отсутствует.
Напомним, ранее российские дроны атаковали Киевскую область. Последствия обстрела зафиксировали в Броварской общине.
Известно, что 22 марта российская армия атаковала Бровары в Киевской области. Там повреждены здания на территории трех предприятий, на одном из них возник пожар, оперативно ликвидированный.