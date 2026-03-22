Киев
1083
2 мин

Рядом с Киевом вспыхнул масштабный пожар — что горит (фото, видео)

Огромный столб черного дыма охватил столицу.

Александр Марущак, Юлия Абрамова
Пожар в Киеве / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Рядом с Киевом 22 марта — масштабный пожар. Горит на территории Киевской области, очень близко со столичной Троещиной.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

Видео и фото с места происшествия распространяются по Сети.

В небе — огромный столб черного дыма, который виден из разных уголков города / © ТСН

По состоянию на 16:05. пожар разгорается все масштабнее, а дым виден в разных уголках Киева.

«Черный дым поднимается в небо», — передает корреспондент.

Дым от пожара виден в Киеве / © ТСН

Как стало известно ТСН, пламя охватило складское помещение.

В небе — огромный столб черного дыма / © ТСН

Пожар вспыхнул в Броварском районе

«Произошло возгорание в складском помещении в Броварском районе. Сейчас на месте проходят наши подразделения», — сообщили ТСН.ua в ГСЧС Киевской области.

Дым от пожара виден в Киеве / © ТСН

Спасатели подтверждают: горит складское помещение. Детали сейчас уточняют.

Детали от ГСЧС

Как проинформировали спасатели столицы, подразделения ГСЧС привлечены к ликвидации пожара в складском здании на территории Киевской области.

«От ГСЧС Киева к тушению привлечена пожарная техника и личный состав», — говорится в сообщении.

Информация о пожаре от КГГА

В Деснянском, Днепровском, Оболонском и Подольском районах возможно задымление из-за пожара в Киевской области, заявили власти столицы.

«До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуем жителям этих районов закрыть окна и ограничить пребывание на улице», — говорится в сообщении КГГА.

По предварительной информации, пожар возник в складских помещениях общей площадью 3000 м².

К ликвидации возгорания привлечены спасатели Киева и области. Также дежурят медики.

Как стало известно ТСН.ua, огонь охватил площадь складского помещения в 5500 м². А по состоянию на 16:40 ликвидация продолжается. Пламя гасят подразделения ГСЧС Киевской области.

«В помощь им привлечены подразделения спасателей Киева», — рассказали спасатели.

Пока информация о пострадавших отсутствует.

Напомним, ранее российские дроны атаковали Киевскую область. Последствия обстрела зафиксировали в Броварской общине.

Известно, что 22 марта российская армия атаковала Бровары в Киевской области. Там повреждены здания на территории трех предприятий, на одном из них возник пожар, оперативно ликвидированный.

