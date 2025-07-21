Руины вместо квартиры: семья нардепа пострадала от атаки РФ в Киеве (фото)

Последствия атаки на ЖК «Львовский квартал»

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В результате российского обстрела Киева российскими дронами народный депутат от «Слуги народа» Андрей Жупанин остался без квартиры.

Об этом супруги рассказали в соцсетях.

Жена политика Богдана Жупанина, которая сейчас на 9-м месяце беременности, в своем Instagram показала последствия удара. Видео разрушенной квартиры в жилом комплексе «Львовский квартал» впечатляет — вот что осталось от их квартиры на втором этаже.

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«Не думала, что на девятом месяце беременности буду разбирать остатки своей квартиры, той самой, которая сегодня появилась во всех медиа. Моя мама выжила лишь потому, что ушла в укрытие после воздушной тревоги. Казалось, что второй этаж и внутренний двор — это безопасно, но именно тот один случай произошел сегодня. Ее сознательное решение спасло ей жизнь», — написала Богдана в Instagram.

Она призвала всех не игнорировать сигналы тревоги и спускаться в укрытие при первой необходимости. Несмотря на потери, Богдана поделилась планами: «Мы начинаем новый период — будем жить с мужем, мамой и тремя животными, ждать наших малышей, которые появятся уже через 2-3 недели. Забрали много, но я буду бороться за то, что имею», — написала она.

Последствия атаки дронов по Киеву 21 июля 2025 года

Последствия атаки дронов по Киеву 21 июля 2025 года

Также Богдана показала фото квартиры до и после обстрела, обломки вражеского дрона, а также вид из разрушенного дома. Она вспомнила, что в 2022 году оккупанты забрали ее отца, а теперь — их дом.

Последствия атаки дронов по Киеву 21 июля 2025 года

«Здесь еще вчера была квартира моей любимой жены. Сегодня ночью она сгорела дотла из-за российско-иранского шахеда. Никто не пострадал. Мама Богданы спасла себя, спустившись в укрытие после тревоги. Кот Семен тоже жив, находится на обследовании в ветеринарной клинике. Имущество потеряно. Мама особенно переживает из-за фотографий. Не игнорируйте сигналы тревоги», — написал о последствиях атаки нардеп Андрей Жупанин в Facebook.

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Последствия атаки дронов по Киеву 21 июля 2025 года

Последствия атаки дронов по Киеву 21 июля 2025 года

Напомним, в ночь на 21 июля 2025 года Киев подвергся одной из самых масштабных атак за время полномасштабной войны. Россия выпустила более 420 дронов и более 20 ракет. Поражение зафиксировано по меньшей мере в шести районах города: повреждена станция метро «Лукьяновская», жилые дома, детские сады, супермаркеты и инфраструктура. В результате обстрела погибли 2 человека, еще 15 получили ранения, среди них — ребенок и 12-летний мальчик. Силы ПВО сбили большинство целей, однако более 15 попаданий вызвали серьезные разрушения и пожары.