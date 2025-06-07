Российский обстрел уничтожил уникальный исторический дом в Киеве: детали

Последствия обстрела

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В ночь на 6 июня российские войска нанесли новый массированный удар по Украине. Одной из жертв агрессии стал исторический дом предпринимателя Якова Гретера — памятник архитектуры XIX века, связанный с промышленным развитием Киева.

Об этом сообщил памятникоохранник и урбанист Дмитрий Перов.

Здание принадлежало Якову Гретеру — швейцарскому инженеру, который вместе с чехом Иосифом Криванеком основал в 1882 году Киевский чугунолитейный и механический завод на Шулявке. Сначала предприятие производило паровые машины, а впоследствии стало ключевым поставщиком оборудования для сахарных заводов Терещенко и Симиренко.

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Киевский чугунолитейный и механический завод. Фото: Дмитрий Перов

К 1915 году завод превратился в одного из лидеров промышленности Российской империи. А в 1919-м на его территории построили бронепоезд «Свободная Украина», который защищал независимость УНР в составе Корпуса Сечевых Стрельцов.

Поезд «Свободная Украина». Фото: Дмитрий Перов

Войны XX века сильно повредили территорию завода. До наших дней сохранились лишь три здания: инструментальный и механосборочный цеха, а также дом Гретера — внесены в реестр памятников Киева в 2013 году.

Дом Гретера пережил революции, две мировые войны, но не выдержал российского удара. Это было одно из последних исторических сооружений Шулявки, признанное памятником архитектуры. Сейчас памятник нуждается в восстановлении.

Напомним, ночью 6 июня в Киеве во время комбинированной атаки баллистикой и ударными БпЛА погибли три человека.

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