- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1134
- Время на прочтение
- 2 мин
Российский обстрел Киева: стали известны детали о жертвах атаки
Под завалами в Киеве могут находиться от 4 до 14 человек.
Во вторник, 17 июня, армия РФ массированно атаковала Киев, последствия фиксируют в 7 районах города.
Об этом рассказал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Он констатировал: есть пропавшие без вести в результате попадания ракеты в здание в Соломенском районе.
Какие последствия обстрела Киева
По данным МВА:
Соломенский район: попадание дрона в общежитие и ракеты в 9-этажное здание, повреждены 5-этажку, лицей-интернат и СТО, а также падение обломков в зоне нежилой застройки на нескольких локациях.
Святошинский район: разрушение лифтовой шахты и близлежащей квартиры в результате попадания дрона в 12-этажку, а также повреждение и пожар в зоне нежилой застройки.
Дарницкий район: повреждения лицея и детсада, повреждения на уровне 10-17 этажей 20-этажки, выбиты окна в жилых домах на нескольких локациях, а также повреждения зданий и поезда "УЗ".
Днепровский район: повреждение стены жилого дома в результате застревания обломка сбитой цели, падения обломков и повреждения на нескольких локациях в разных частях района. В том числе повреждена контактная сеть Укрзализныци.
Подольский, Оболонский и Шевченковский районы: падение обломков на нескольких локациях, а также повреждение окон зданий и автомобилей на нескольких локациях.
Напомним, 17 июня армия РФ также нанесла удар по Киевщине. В Вышгородском районе россияне ранили 55-летнюю женщину, ей оказали помощь. Поврежден частный дом – там выбиты окна.
В Фастовском районе армия РФ повредила частный дом, два автомобиля и хозяйственные постройки.
Пожар хозяйственного здания на территории предприятия вспыхнул в Броварском районе, его ликвидировали. Поврежден частный дом.
Обуховский район — повреждены два частных дома и хозяйственные постройки.