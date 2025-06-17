Российский обстрел Киева: стали известны детали о жертвах атаки

Атака на Киев 17 июня / © Associated Press

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Во вторник, 17 июня, армия РФ массированно атаковала Киев, последствия фиксируют в 7 районах города.

Об этом рассказал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Он констатировал: есть пропавшие без вести в результате попадания ракеты в здание в Соломенском районе.

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Какие последствия обстрела Киева

По данным МВА:

Соломенский район: попадание дрона в общежитие и ракеты в 9-этажное здание, повреждены 5-этажку, лицей-интернат и СТО, а также падение обломков в зоне нежилой застройки на нескольких локациях.

Святошинский район: разрушение лифтовой шахты и близлежащей квартиры в результате попадания дрона в 12-этажку, а также повреждение и пожар в зоне нежилой застройки.

Дарницкий район: повреждения лицея и детсада, повреждения на уровне 10-17 этажей 20-этажки, выбиты окна в жилых домах на нескольких локациях, а также повреждения зданий и поезда "УЗ".

Днепровский район: повреждение стены жилого дома в результате застревания обломка сбитой цели, падения обломков и повреждения на нескольких локациях в разных частях района. В том числе повреждена контактная сеть Укрзализныци.

Подольский, Оболонский и Шевченковский районы: падение обломков на нескольких локациях, а также повреждение окон зданий и автомобилей на нескольких локациях.

Напомним, 17 июня армия РФ также нанесла удар по Киевщине. В Вышгородском районе россияне ранили 55-летнюю женщину, ей оказали помощь. Поврежден частный дом – там выбиты окна.

В Фастовском районе армия РФ повредила частный дом, два автомобиля и хозяйственные постройки.

Пожар хозяйственного здания на территории предприятия вспыхнул в Броварском районе, его ликвидировали. Поврежден частный дом.

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Обуховский район — повреждены два частных дома и хозяйственные постройки.