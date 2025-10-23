Российский дрон повредил синагогу в Киеве: раввин показал видео

Повреждения в синагоге Киева после атаки 23 октября / © скриншот с видео

Дополнено новыми материалами

Во время атаки на Киев в ночь на 23 октября российский дрон повредил синагогу и жилой дом на Подоле.

Об этом сообщил главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман.

Находясь на месте атаки, раввин снял на видео ее последствия. Вокруг здания видны различные обломки. В синагоге вырвало двери, повредило окна, разбиты стекла.

«Шадех» очень низко летел над окнами. Было такое ощущение, как мотоцикл прямо за окном проезжает. И потом был такой грохот и так встряхнуло сильно, что это было просто невозможно», — рассказала присутствующая на месте женщина.

Она уточнила, что дрон пролетел над синагогой и врезался в дом рядом.

Напомним, поздно вечером 22 октября Киев атаковали российские дроны, прогремели взрывы. Повреждения зафиксированы в Подольском, Оболонском и Днепровском районах. Среди поврежденных объектов — жилые дома, детсад, автомобили.

По последним данным, из-за атаки на Киев пострадали семь человек.