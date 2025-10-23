- Дата публикации
Российский дрон повредил синагогу в Киеве: раввин показал видео
Очевидец рассказала, что вражеский беспилотник пролетел над зданием синагоги и врезался в соседний дом.
Во время атаки на Киев в ночь на 23 октября российский дрон повредил синагогу и жилой дом на Подоле.
Об этом сообщил главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман.
Находясь на месте атаки, раввин снял на видео ее последствия. Вокруг здания видны различные обломки. В синагоге вырвало двери, повредило окна, разбиты стекла.
«Шадех» очень низко летел над окнами. Было такое ощущение, как мотоцикл прямо за окном проезжает. И потом был такой грохот и так встряхнуло сильно, что это было просто невозможно», — рассказала присутствующая на месте женщина.
Она уточнила, что дрон пролетел над синагогой и врезался в дом рядом.
Напомним, поздно вечером 22 октября Киев атаковали российские дроны, прогремели взрывы. Повреждения зафиксированы в Подольском, Оболонском и Днепровском районах. Среди поврежденных объектов — жилые дома, детсад, автомобили.
По последним данным, из-за атаки на Киев пострадали семь человек.