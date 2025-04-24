Российские войска ударили по Киевщине: что известно о последствиях (фото)

Последствия атаки Киевской области 24 апреля. / © Управление ГСЧС Киева

Реклама

Ночью против 24 апреля армия РФ нанесла комбинированный удар по Киевской области . В результате атаки в Бучанском районе пострадали две женщины.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации.

Также в Бучанском районе повреждены три пятиэтажных жилых дома, четыре магазина, восемь автомобилей и остановка общественного транспорта.

Реклама

В Вышгородском районе повреждено складское помещение и три автомобиля. Устранены пожары в лесу и открытом участке местности. Также ликвидировано возгорание в поле в Броварском районе.

ФОТО

Армия РФ нанесла комбинированный удар по Киевской области. / © Управление ГСЧС Киева

Армия РФ нанесла комбинированный удар по Киевской области. / © Управление ГСЧС Киева

Армия РФ нанесла комбинированный удар по Киевской области. / © Управление ГСЧС Киева

Как сообщалось, ночью РФ ударила по Киеву. От дома, куда попала ракета, ничего не осталось, под завалами ищут людей.

Дата публикации 08:28, 24.04.25 Количество просмотров 2 В Святошинском районе Киева женщина оплакивает погибшую маму