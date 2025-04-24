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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Российские войска ударили по Киевщине: что известно о последствиях (фото)

В нескольких районах Киевской области фиксируют последствия российской атаки.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Последствия атаки Киевской области 24 апреля.

Последствия атаки Киевской области 24 апреля. / © Управление ГСЧС Киева

Ночью против 24 апреля армия РФ нанесла комбинированный удар по Киевской области . В результате атаки в Бучанском районе пострадали две женщины.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации.

Также в Бучанском районе повреждены три пятиэтажных жилых дома, четыре магазина, восемь автомобилей и остановка общественного транспорта.

В Вышгородском районе повреждено складское помещение и три автомобиля. Устранены пожары в лесу и открытом участке местности. Также ликвидировано возгорание в поле в Броварском районе.

ФОТО

Армия РФ нанесла комбинированный удар по Киевской области. / © Управление ГСЧС Киева

Армия РФ нанесла комбинированный удар по Киевской области. / © Управление ГСЧС Киева

Армия РФ нанесла комбинированный удар по Киевской области. / © Управление ГСЧС Киева

Армия РФ нанесла комбинированный удар по Киевской области. / © Управление ГСЧС Киева

Армия РФ нанесла комбинированный удар по Киевской области. / © Управление ГСЧС Киева

Армия РФ нанесла комбинированный удар по Киевской области. / © Управление ГСЧС Киева

Как сообщалось, ночью РФ ударила по Киеву. От дома, куда попала ракета, ничего не осталось, под завалами ищут людей.

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