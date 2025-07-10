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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Российские войска нанесли удары по Киевщине: что известно о последствиях (фото)

В результате обстрелов Киевщины, к сожалению, есть потерпевшие те разрушения.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Киевщину

Атака на Киевщину

Армия РФ 10 июля нанесла многочисленные удары по Киевщине. В результате российских ударов есть пострадавшие, возникли пожары.

Об этом сообщает ГСЧС .

По данным ведомства, в Фастовском, Броварском, Бориспольском и Вышгородском районах повреждены частный жилищный сектор, гаражи, хозяйственные дома и 23 автомобиля.

"Спасатели ГСЧС ликвидировали пожары. В Обуховском и Броварском районах оказали медпомощь двум пострадавшим гражданам", - заключили в ведомстве.

Напомним, в Киевской области в ночь на 6 апреля 2025 года Силы ПВО работала по российским БпЛА.

"В Киеве активно работает ПВО. Из соображений безопасности настоятельно рекомендуем находиться в укрытиях до объявления отбоя воздушной тревоги", - говорится в сообщении КОВА.

Напомним,

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Дата публикации
Количество просмотров
540
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