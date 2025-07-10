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Российские войска нанесли удары по Киевщине: что известно о последствиях (фото)
В результате обстрелов Киевщины, к сожалению, есть потерпевшие те разрушения.
Армия РФ 10 июля нанесла многочисленные удары по Киевщине. В результате российских ударов есть пострадавшие, возникли пожары.
Об этом сообщает ГСЧС .
По данным ведомства, в Фастовском, Броварском, Бориспольском и Вышгородском районах повреждены частный жилищный сектор, гаражи, хозяйственные дома и 23 автомобиля.
"Спасатели ГСЧС ликвидировали пожары. В Обуховском и Броварском районах оказали медпомощь двум пострадавшим гражданам", - заключили в ведомстве.
Напомним, в Киевской области в ночь на 6 апреля 2025 года Силы ПВО работала по российским БпЛА.
"В Киеве активно работает ПВО. Из соображений безопасности настоятельно рекомендуем находиться в укрытиях до объявления отбоя воздушной тревоги", - говорится в сообщении КОВА.
Напомним,