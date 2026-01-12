- Дата публикации
- Киев
Российские БпЛА атаковали Киев: какие последствия
Воздушная тревога в столице длилась 30 минут — с 01:24 до 01:56.
В ночь на 12 января враг атаковал Киев ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
«В Соломенском районе столицы в результате атаки БпЛА вспыхнул пожар в нежилом здании», — отметил он.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что пожар локализовали.
«По другому адресу на Соломенке обломки упали возле жилого дома. Взрывной волной выбило окна и возник пожар. Все службы работают на местах», — уточнил мэр.
Во время воздушной тревоги в столице работали силы противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 12 января атакуют вражеские беспилотники типа «Shahed».