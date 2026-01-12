ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
2944
Время на прочтение
1 мин

Российские БпЛА атаковали Киев: какие последствия

Воздушная тревога в столице длилась 30 минут — с 01:24 до 01:56.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Киев пережил атаку

Киев пережил атаку / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В ночь на 12 января враг атаковал Киев ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«В Соломенском районе столицы в результате атаки БпЛА вспыхнул пожар в нежилом здании», — отметил он.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что пожар локализовали.

«По другому адресу на Соломенке обломки упали возле жилого дома. Взрывной волной выбило окна и возник пожар. Все службы работают на местах», — уточнил мэр.

Во время воздушной тревоги в столице работали силы противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 12 января атакуют вражеские беспилотники типа «Shahed».

Дата публикации
Количество просмотров
2944
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie