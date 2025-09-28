Российская ракета повредила посольство Польши в Киеве

Посольство Польши в Киеве / © wikipedia.org

Во время ночного массированного обстрела Россией Киева российская ракета повредила посольство Польши в Украине.

Об этом пресс-секретарь польского МИД Павел Вронский сказал в комментарии RMF FM.

По его словам, элемент ракеты или малокалиберный снаряд упал на крышу консульского отдела.

«Потом он пробил потолок. Снаряд очутился в кухонной зоне. Никто не пострадал», — сказал Вронский.

Спикер польского МИД добавил, что уже состоялась предварительная оценка ущерба, и он незначительный. Он заверил, что инцидент не повлияет на работу посольства Польши и в понедельник консульский отдел в Киеве будет работать в обычном режиме.

Повреждение здания польского посольства является результатом ночной атаки России на Украину. Столица испытала наибольшие разрушения. Кремль развернул около 500 ударных беспилотников, в том числе дроны «Шахед» и более 40 ракет, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые летят со скоростью 8000-10 000 км/ч и также могут маневрировать. В Киеве — четверо погибших, включая 12-летнюю девочку, еще десятки других людей получили ранения.