Российская атака на Оболонь в Киеве: власти сообщили о погибшей

Последствия атаки в Киев 10 июня. / © Associated Press

Реклама

В Киеве из-за атаки ночью 10 июня погибла одна женщина. Она проживала в Оболонском районе.

Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Сегодняшняя атака на Киев унесла жизни женщины в Оболонском районе", - подчеркнул он.

Реклама

Чиновник выразил соболезнования семье погибшей.

"Российские удары снова попадают не в военные цели, а в жизнь обычных людей. Это еще раз показывает истинную суть того, с чем мы имеем дело", - добавил глава КМВА.

Напомним, ночью 10 июня россияне совершили массированную атаку на Киев. Мэр Виталий Кличко сообщил о четырех потерпевших. Двое – оказались в больнице.

Российские войска еще раз ударили по Киеву баллистикой. В частности, враг нанес удары двумя ракетами из Северной Кореи. Кроме того, на столицу направили беспилотники.

Реклама

Известно, что РФ запустила "Шахеды" со шрапнелью Эти снаряды в боевой части воздушных средств рассчитаны на поражение максимальной площади и людей.

Дата публикации 07:41, 10.06.25 Количество просмотров 84 В Киеве пожары ликвидируют вертолеты