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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Российская атака на Оболонь в Киеве: власти сообщили о погибшей

Из-за ночного обстрела россиян погибла жительница Оболони.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Последствия атаки в Киев 10 июня.

Последствия атаки в Киев 10 июня. / © Associated Press

В Киеве из-за атаки ночью 10 июня погибла одна женщина. Она проживала в Оболонском районе.

Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Сегодняшняя атака на Киев унесла жизни женщины в Оболонском районе", - подчеркнул он.

Чиновник выразил соболезнования семье погибшей.

"Российские удары снова попадают не в военные цели, а в жизнь обычных людей. Это еще раз показывает истинную суть того, с чем мы имеем дело", - добавил глава КМВА.

Напомним, ночью 10 июня россияне совершили массированную атаку на Киев. Мэр Виталий Кличко сообщил о четырех потерпевших. Двое – оказались в больнице.

Российские войска еще раз ударили по Киеву баллистикой. В частности, враг нанес удары двумя ракетами из Северной Кореи. Кроме того, на столицу направили беспилотники.

Известно, что РФ запустила "Шахеды" со шрапнелью Эти снаряды в боевой части воздушных средств рассчитаны на поражение максимальной площади и людей.

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