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Российская атака на Оболонь в Киеве: власти сообщили о погибшей
Из-за ночного обстрела россиян погибла жительница Оболони.
В Киеве из-за атаки ночью 10 июня погибла одна женщина. Она проживала в Оболонском районе.
Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
"Сегодняшняя атака на Киев унесла жизни женщины в Оболонском районе", - подчеркнул он.
Чиновник выразил соболезнования семье погибшей.
"Российские удары снова попадают не в военные цели, а в жизнь обычных людей. Это еще раз показывает истинную суть того, с чем мы имеем дело", - добавил глава КМВА.
Напомним, ночью 10 июня россияне совершили массированную атаку на Киев. Мэр Виталий Кличко сообщил о четырех потерпевших. Двое – оказались в больнице.
Российские войска еще раз ударили по Киеву баллистикой. В частности, враг нанес удары двумя ракетами из Северной Кореи. Кроме того, на столицу направили беспилотники.
Известно, что РФ запустила "Шахеды" со шрапнелью Эти снаряды в боевой части воздушных средств рассчитаны на поражение максимальной площади и людей.