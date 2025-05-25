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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Российская атака на Киевскую область: возросло количество пострадавших (фото)

В Бучанском, Фастовском, Белоцерковском районах было повреждено 115 частных домов.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Последствия атаки на Киевскую область

Последствия атаки на Киевскую область

Количество пострадавших в результате российской атаки в ночь на 25 мая на Киевщине возросло до 34 человек.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

По его информации, в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском районах было повреждено 115 частных домов.

Последствия атаки на Киевскую область

Последствия атаки на Киевскую область

Кроме того, пострадали продовольственные склады, учебные заведения, гаражи и хозяйственные постройки и даже баня.

Последствия атаки на Киевскую область

Последствия атаки на Киевскую область

«Вот такие объекты стали мишенями атаки врага на Киевщине. Россия воюет с мирным населением, пытается уничтожать все», — подчеркнул Николай Калашник.

Последствия атаки на Киевскую область

Последствия атаки на Киевскую область

Глава Киевской ОВА посетил пострадавшие населенные пункты и убедился, что для помощи пострадавшим привлечены все службы.

Последствия атаки на Киевскую область

Последствия атаки на Киевскую область

«Необходимые строительные материалы доставляем из областного резерва, помогают также доноры. Ни один наш человек не останется без помощи», — заверил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате массированной атаки на Киевщине погибли четыре человека.

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