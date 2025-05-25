Российская атака на Киевскую область: возросло количество пострадавших (фото)

Последствия атаки на Киевскую область

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Количество пострадавших в результате российской атаки в ночь на 25 мая на Киевщине возросло до 34 человек.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

По его информации, в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском районах было повреждено 115 частных домов.

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Последствия атаки на Киевскую область

Кроме того, пострадали продовольственные склады, учебные заведения, гаражи и хозяйственные постройки и даже баня.

Последствия атаки на Киевскую область

«Вот такие объекты стали мишенями атаки врага на Киевщине. Россия воюет с мирным населением, пытается уничтожать все», — подчеркнул Николай Калашник.

Последствия атаки на Киевскую область

Глава Киевской ОВА посетил пострадавшие населенные пункты и убедился, что для помощи пострадавшим привлечены все службы.

Последствия атаки на Киевскую область

«Необходимые строительные материалы доставляем из областного резерва, помогают также доноры. Ни один наш человек не останется без помощи», — заверил чиновник.

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Напомним, ранее сообщалось, что в результате массированной атаки на Киевщине погибли четыре человека.