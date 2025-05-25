- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 691
- Время на прочтение
- 1 мин
Российская атака на Киевскую область: возросло количество пострадавших (фото)
В Бучанском, Фастовском, Белоцерковском районах было повреждено 115 частных домов.
Количество пострадавших в результате российской атаки в ночь на 25 мая на Киевщине возросло до 34 человек.
Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.
По его информации, в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском районах было повреждено 115 частных домов.
Кроме того, пострадали продовольственные склады, учебные заведения, гаражи и хозяйственные постройки и даже баня.
«Вот такие объекты стали мишенями атаки врага на Киевщине. Россия воюет с мирным населением, пытается уничтожать все», — подчеркнул Николай Калашник.
Глава Киевской ОВА посетил пострадавшие населенные пункты и убедился, что для помощи пострадавшим привлечены все службы.
«Необходимые строительные материалы доставляем из областного резерва, помогают также доноры. Ни один наш человек не останется без помощи», — заверил чиновник.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате массированной атаки на Киевщине погибли четыре человека.