Российская атака на Киев: возле кинотеатра «Киевская Русь» значительные разрушения

Разрушение вблизи кинотеатра «Киевская Русь» / © Управление ГСЧС Киева

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В Киеве в результате ночной российской атаки зафиксировали значительные разрушения вблизи кинотеатра «Киевская Русь». Наибольшие повреждения получило здание, расположенное рядом с кинотеатром.

Об этом сообщают с места происшествия «Київ24».

В Киеве фиксируют разрушения возле кинотеатра «Киевская Русь»

Взрывная волна частично разрушила крышу и второй этаж постройки рядом с кинотеатром, выбила окна, а также существенно разбила фасад.

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Кроме того, разрушения получили здание прокуратуры, находящиеся напротив жилые дома и более десяти автомобилей, часть из которых полностью сгорела.

Обстрел также нанес ущерб городской инфраструктуре. В частности, обломками засыпало трамвайные пути и была повреждена контактная сеть.

Сейчас территория вокруг места попадания остается перекрытой. Там продолжают работать правоохранители, коммунальные и аварийные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Что рассказали киевляне о сегодняшней атаке

Напомним, Киев приходит в себя после очередной массированной ночной ракетной атаки со стороны России. Местные жители делятся воспоминаниями о пережитом и масштабах разрушений. Для многих киевлян этот обстрел стал одним из самых близких и мощных за все время полномасштабной войны.

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В частности, житель Лукьяновки Мирослав рассказал, что взрыв произошел примерно в 150 метрах прямо напротив его дома, в результате чего вылетели окна и был поврежден автомобиль.

Другой горожанин, Андрей, во время атаки находился с родными в коридоре квартиры. Взрывная волна полностью выбила в его доме окна, а также существенно повредила ремонт, мебель и бытовую технику.

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