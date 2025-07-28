Российская атака на Киев: прокуратура уточнила количество пострадавших

Последствия ночной атаки на Киев / © Прокуратура Киева

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В Киеве фиксируют последствия российской атаки РФ — пятеро пострадавших, среди которых двухлетняя девочка.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook и обнародовала фото последствий.

«При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато расследование по факту совершения военными РФ военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). В ночь на 28 июля 2025 года враг совершил атаку на столицу, применив БпЛА. В общей сложности воздушная тревога в Киеве длилась более 6,5 часов», — говорится в сообщении.

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По уточненным данным, пострадали пять человек, среди них девочка, которой через месяц будет три года. У нее резаные раны. У других пострадавших осколочные ранения.

Последствия ночной атаки на Киев / © Прокуратура Киева

Последствия ночной атаки на Киев / © Прокуратура Киева

Последствия ночной атаки на Киев / © Прокуратура Киева

Последствия ночной атаки на Киев / © Прокуратура Киева

Последствия ночной атаки на Киев / © Прокуратура Киева

Последствия ночной атаки на Киев / © Прокуратура Киева

Последствия ночной атаки на Киев / © Прокуратура Киева

В 25-этажном доме в Дарницком районе повреждены окна, с шестого по 11 этажи, и автомобили, припаркованные во дворе.

Правоохранители продолжают фиксировать последствия атаки на столицу.

Ранее сообщалось, что в Киеве в результате атаки дрона пострадали восемь человек.

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