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Российская атака на Киев: прокуратура уточнила количество пострадавших
В столице в результате ночной вражеской атаки пострадали пять человек, среди них девочка, которой через месяц будет три года, у нее резаные раны. У других пострадавших осколочные ранения.
В Киеве фиксируют последствия российской атаки РФ — пятеро пострадавших, среди которых двухлетняя девочка.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook и обнародовала фото последствий.
«При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато расследование по факту совершения военными РФ военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). В ночь на 28 июля 2025 года враг совершил атаку на столицу, применив БпЛА. В общей сложности воздушная тревога в Киеве длилась более 6,5 часов», — говорится в сообщении.
По уточненным данным, пострадали пять человек, среди них девочка, которой через месяц будет три года. У нее резаные раны. У других пострадавших осколочные ранения.
В 25-этажном доме в Дарницком районе повреждены окна, с шестого по 11 этажи, и автомобили, припаркованные во дворе.
Правоохранители продолжают фиксировать последствия атаки на столицу.
Ранее сообщалось, что в Киеве в результате атаки дрона пострадали восемь человек.